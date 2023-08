DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

ALBORES EN EL PT

Comenzamos… La única mujer corcholata que aspira a la presidencia de la República por el partido de Morena, se fue de Chiapas con una mala imagen. Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado sábado, llegó a nuestra entidad para celebrar con la militancia de Morena las llamadas Asambleas Informativas en San Cristóbal de Las Casas y en Villacorzo. Al arribar al aeropuerto de la capital chiapaneca fue recibida por un grupo de parachicos, chiapanecas y música de tambor y pito, como en los viejos tiempos del PRI, solamente faltó que repartieran tacos de cochito y pozol. Después del magno recibimiento, salió del aeropuerto para trasladarse a San Cristóbal de Las Casas, donde se realizó el evento programado para las 9 y media de la mañana, un numeroso grupo de personas ya la esperaban en las instalaciones de la feria. Sin embargo, la caravana de autos en la que iba la ex jefa de Gobierno no pudo avanzar en la carretera de cuota de Chiapa de Corzo, ya a unos metros de la caseta de cobro, se encontraban unos 150 pobladores de un fraccionamiento que exigían que el director general de Provich (Promotora de la Vivienda en Chiapas), un tal Fredy Escobar Sánchez les entregara las escrituras de sus casas ya que habían solventado todos los adeudos y los comprobantes correspondientes. Los inconformes señalaron que este funcionario los trata déspotamente, por cierto, Fredy Escobar milita en Morena, es de origen tapachulteco y aspira a ser alcalde de la Perla del Soconusco. Para abrir paso, se tuvo que bajar de la camioneta donde iba Claudia el coordinador estatal de la campaña de esa corcholata, Toño Santos que de una manera autoritaria exigía a los manifestantes abrieran paso y al convoy, situación que molestó a la gente que estaba bloqueando esa vía de comunicación, ahora exigían que se bajara Sheinbaum a hablar con ellos. La situación era tensa. De una de las unidades que formaban parte de la caravana, descendió el diputado federal Luis Armando Melgar y entabló un dialogo cordial, respetuoso, con los inconformes, ofreció quedarse en garantía hasta que fueran atendidos por el Provich y algún representante de la secretaria General de Gobierno. Luis Armando Melgar Bravo logró que los enojados inconformes permitieran pasar a la caravana que encabezaba Claudia Sheinbaum. Más de media hora estuvo la ex jefa de Gobierno de la CDMX detenida.

Continuamos… Con esto se demuestra que los flamantes operadores de la secretaria General de Gobierno, no hacen su trabajo. Ejemplo claro es Juan José Ulloa que tiene nombramiento de asesor, que lo vieron en el aeropuerto sumándose al contingente que dio la bienvenida a Claudia, pero nunca se preocupó por ir a hablar con el grupo que bloqueaba la autopista y desactivar el problema para que la caravana de la corcholata pasara sin contratiempo, ese es su trabajo. Ulloa Pérez presume de ser un experto en temas de operación política, le encanta mediar con alcaldes que no acatan las instrucciones superiores o cuando su jefe Wenceslao López pone el dedo a lideres que no obedecen sus órdenes, entonces es cuando Juan José actúa con rapidez, eso deja buenas utilidades. Además, el ex perredista es el enlace con la Fiscalía General del Estado (FGE). Tampoco se vio en la autopista a Leonel Inocencio Reyes, Coordinador de Asesores de la secretaria General de Gobierno. Estos “servidores públicos” destrozan la imagen del gobierno de Chiapas, no cumplen con sus obligaciones y esto debe entenderlo la titular de la SGG Cecilia Flores que con esos colaboradores que se dicen ser de su confianza, lo único que hacen es violentar los problemas. Esta área de gobierno es la responsable de resolver los problemas políticos que se presenten en toda la geografía estatal, para eso cuenta con un holgado presupuesto y una extensa estructura. Si la falta de atención a este tipo de situaciones provoca molestias a una de las aspirantes de Morena a ser candidata a la presidencia de México, a Claudia Sheinbaum, imagínense que sucederá cuando esté en marcha el proceso electoral, la madre de todas las batallas, la irresponsabilidad de los funcionarios de la secretaria General de Gobierno (SGG), provocará un caos. Estas omisiones son un dolor de cabeza para el mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Así las cosas.

Terminamos… Ni me asusto ni me rajo, ahora voy por el Partido del Trabajo, dijo el ex priista Roberto Albores Gleason en la sede del PT cuando llegó a registrase. El diablito Albores llegó a ese infierno acompañado de los dueños de esa franquicia, Amadeo Espinosa Ramos y Abundio Peregrino. Roberto Albores Gleason dijo ante la asamblea petista: “que su persona llega al partido con mucha dignidad, como un soldado a sumarse al trabajo de esta gran alianza”. “Nos gusta trabajar, transitar los caminos rurales, los seccionales de todas las comunidades del estado. Yo veo en esta reunión a varios hombres y mujeres líderes de sus comunidades caminando hacia adelante, y nosotros vamos a abonar al trabajo estatal para que se escuche bien, ganar la gubernatura en el 2024”, remató. Alboritos creado con una cultura de la derecha, desde su nacimiento conoció y se formó con una ideología tricolor, después de su aplastante derrota como candidato del PRI al gobierno de Chiapas, mantuvo un retiro espiritual estos últimos años, ahora regresa nuevamente al escenario, pero con diferente camisa. El diablito fue bateado de Morena al PT donde fue recibido como un héroe. Ahora será Albores el escudero de Noroña. El diablito ha abierto de par en par las puertas del PT a muchos priistas. Tiempo al tiempo.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.