A ESTRIBOR

Juan Carlos Cal y Mayor

MEZQUINDADES

Finalmente, el Frente Amplio, pasó el primer filtro para la selección de su coordinador nacional, mismo que a la postre y en el momento legal oportuno sería el candidato o la candidata presidencial. De un total de 12 aspirantes, cuatro fueron quienes cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria a la que todos suscribieron sujetarse.

AMPLIA PARTICIPACIÓN

De entrada, es importante destacar que se registró una amplia participación sobre todo considerando que se trató de un proceso digital con una serie de controles y candados preestablecidos para evitar falsificaciones e intromisiones indebidas utilizando herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Se requerían un mínimo de 150 mil firmas sumadas en al menos 17 entidades federativas. Se estableció un tope de 20 mil en cada una de ellas como máximo para ser tomadas en cuenta. Los excedentes quedaron incorporados al padrón total para poder votar en la etapa final de selección. Se requería además que la captura de la clave de elector, así como la fotografía de la credencial de elector coincidiera con una “selfie” para constatar que se tratara de la misma persona.

COMPLICACIONES

Dado lo inédito del proceso se registraron en un principio algunos problemas en la plataforma que padeció varios intentos de hackeo mismos que tuvieron que ser subsanados sobre la marcha. La misma complicación se presentó para todos los candidatos por lo que hubo que hacer varios intentos para lograr el objetivo.

MALOS PERDEDORES

De ahí resultó que al depurar el registro tres participantes, Silvano Aureoles, Miguel Mancera -ambos del PRD- y Cabeza de Vaca -del PAN- quedaran fuera de la contienda. En los primeros dos casos se presentaron inconformidades que fueron atendidas por los integrantes ciudadanos del comité organizador y no por los partidos. Enfáticamente y de manera pública, Aureoles, no aceptó su exclusión y ahora está proponiendo que el PRD vaya solo a la contienda lo cual resulta lamentable.

PRD MENOR, PERO NECESARIA PRESENCIA

Hay que decir que el PRD es de los tres partidos que integran el Frente quien tiene menos preferencias en los sondeos de opinión. En este caso apenas un 3%. Se supone que los partidos históricamente antagónicos decidieron dejar de lado sus diferencias para evitar que los votos de la oposición se fragmenten facilitando la continuidad de Morena y sus aliados en el poder. “Divide y vencerás”, Pitágoras no se equivoca. Por eso la insistencia de que Movimiento Ciudadano se sume al Frente Amplio, tema que está en discusión al interior de ese partido.

ELECCIÓN DE ESTADO

En una elección polarizada donde el gobierno y particularmente el presidente está teniendo una reiterada injerencia a pesar de las advertencias del INE y el TRIFE, donde además se está recurriendo al voto de los beneficiarios de los programas sociales, a la operación política de los gobiernos estatales, de los llamados siervos de la nación que actúan como estructura electoral y no como funcionarios, donde no hay transparencia en el uso de los recursos públicos con fines propagandísticos, donde no ha habido equidad dado que se adelantaron indebidamente las precampañas; ir divididos sería un suicidio.

VOTO ÚTIL

El voto útil puede inclinar la balanza, pero basta con que los partidos que actúen en solitario (MC y PRD), para evitar con mínimo porcentaje que la elección se defina claramente y puede ser la diferencia entre ganar o perder. En ese pecado llevarían la penitencia sobre todo si la intención del gobierno es llevarse el carro completo en gubernaturas y la mayoría absoluta en el congreso.

SOBRE ADVERTENCIA

De ser así, ya estamos advertidos de que el presidente antes de irse quiere mandar una iniciativa para desaparecer a la actual Suprema Corte que ha sido su único contrapeso para evitar los abusos del poder presidencial y su actual mayoría en el Congreso. Igual suerte correría el INE y el Tribunal Electoral a los que el gobierno pretende controlar para que “el pueblo” encarnado en ellos gobierne. Lo mismo pasa con el IFAI y las muy pocas instituciones autónomas que aún sobreviven a pesar de los embates presidenciales.

¿ACASO NO ENTENDEMOS?

Es mucho lo que está en juego como para tener que observar desde la ciudadanía la mezquindad y el egoísmo con el que se conducen algunos actores políticos de la oposición. La oposición fragmentada que apuesta a seguir amamantándose y conservar sus prebendas es lo que ha hecho que regímenes autoritarios como el de Venezuela se conserven “democráticamente” en poder. En aquel país hay decenas de partidos políticos de oposición a los que Maduro subsidia para simular una democracia que lo mantiene en el poder. ¿Acaso no lo entendemos? O es que tristemente a algunos partidos de oposición les importa un comino lo que pase en nuestro país. No hay pues, otra manera de entender la manera en que se comportan. Allá ellos, a ver si en una de esas el voto ciudadano termina por borrarlos, cual rémoras, del mapa político de una vez por todas…