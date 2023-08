‏Golpean a hombre mientras caminaba en la calle

‏– Vecinos de la zona alertaron a la autoridades. Policías y paramédicos llegaron al lugar rápidamente para brindar atención al hombre. Afortunadamente, las heridas no eran graves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. De los agresores no se sabe nada–

‏La noche de este sábado, fue golpeado en la vía pública un hombre de aproximadamente 34 años. El incidente tuvo lugar en la calle Campeche, entre las calles 1ª de Mayo y Tuxtla, en la colonia Moderna.

‏Vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencia 911, alrededor de las 19:15 horas. La policía y una ambulancia llegaron al lugar, donde brindaron atención al hombre afectado. Presentaba una herida en el cráneo y diversas contusiones en su cuerpo.

‏La víctima explicó que había sido atacada por un cinco individuos que lo agredieron físicamente antes de huir del lugar. Sin embargo, afirmó no conocer la razón detrás del ataque. Afortunadamente, sus heridas no eran lo suficientemente graves como para requerir su traslado a un hospital.

‏Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad o el paradero de los agresores.