Reconoce AMLO disminución en acceso a Salud

México.- “Sí , hubo una disminución“, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al acceso a servicios de salud en México.

Lo anterior, tras destacar la disminución en cifras de pobreza reportada ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Cuestionado sobre la disminución en acceso a servicios de salud durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal atribuyó el hecho a la desaparición de credenciales del Seguro Popular:

“Sí , en el caso de salud hubo una disminución, pero tiene que ver con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado seguro popular. Entonces como ya no están esas credenciales la gente cuando le preguntaron dijeron: no, pues no tenemos seguro”, indicó.

Ayer, Coneval presentó su estimación de pobreza multidimensional 2022 en la que se destaca una disminución en el número de personas en dicha condición con respecto al 2018.

De acuerdo con lo reportado, de 2020 a 2022, 8.9 millones de personas salieron de situación de pobreza en México, sin embargo se registró un aumento en la población sin acceso a servicios de salud.

El reporte de Coneval señala que en dicho periodo, el número de personas que carecen de acceso a la atención médica aumentó de 35.7 a 50.4 millones.

