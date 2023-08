Pide Adán que lo investiguen ‘hasta debajo de la mesa’

– No somos iguales. Nosotros hemos acompañado siempre a ese hombre irrepetible, a López Obrador, y de él aprendimos a no mentir, no robar y no traicionar, dijo –

El aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, destacó el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador de quien aprendimos, dijo, a no mentir, no robar y no traicionar.

Desde el estado de Zacatecas, López Hernández resaltó que el presidente Andrés Manuel ha logrado, en los últimos dos años, que la cifra de pobreza se redujera en 8 millones, remarcó al tiempo de afirmar que “el gobierno del pueblo para el pueblo está dando resultados”.

Lo anterior al referirse al informe de resultados que presentó el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), que es el organismo que mide la pobreza en México y que hoy, subrayó, resalta el logro del gobierno del presidente López Obrador.

“El éxito de un gobierno se mide por la capacidad de sacar a su pueblo de la pobreza, y hoy se ha reconocido que en los últimos 2 años se redujo en 8 millones la cantidad de mexicanos en pobreza”, afirmó el extitular de Segob.

Indicó que hoy existen Programas Sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, las becas Benito Juárez, apoyos para madres solteras y personas discapacitadas, entre otros.

Asimismo, añadió, se realiza una enorme cantidad de grandes obras de infraestructura como El Tren Maya, El Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre muchas otras.

Desde Fresnillo, Zacatecas, López Hernández retó a que se le investigue “hasta debajo de la mesa”, ante versiones periodísticas que involucran a su hermana, Rosalinda López, funcionaria del SAT, por supuesto contratos otorgados por el gobierno de Chiapas a un colaborador suyo.

“No somos iguales. Nosotros hemos acompañado siempre a ese hombre irrepetible, a Andrés Manuel López Obrador, y de él aprendimos a no mentir, no robar y no traicionar”, dijo el ex secretario de gobernación.