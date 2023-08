Alcalde de Tangancícuaro reconoce que disparó a 2 perros

• El alcalde David Melgoza también mostró unas presuntas evidencias para aclarar la situación

México.- Luego de que fuera denunciado por matar a dos perros a balazos en calles del municipio de Tangancícuaro, Michoacán, el alcalde David Melgoza habló ante los medios de comunicación y reconoció que sí le disparó a los animales, pero «en defensa propia».

Según argumentó el edil, la agresión ocurrió porque consideró que los perros podían poner en riesgo la integridad de las personas, pues, según él, atacaron a una de sus mascotas después de entrar a su casa.

El propietario acusó a David Melgoza de dispararle a los perros alrededor de las 07:30 de la noche del pasado 9 de agosto, en calles de la colonia Santa Anita.

De acuerdo con información de El Universal, Roberto Armando se dio cuenta de que sus dos perros, «Buba» y «Canela», habían salido a la calle mientras él sacaba una motocicleta de su cochera, y que cuando fue a buscarlos, vio al presidente municipal sacar un arma y dispararles.

El alcalde también mostró unas presuntas evidencias. Según dijo, las mascotas entraron en su domicilio y agredieron a su perrita, sin embargo, estos dichos no pudieron ser comprobados con sus videos, ya que se confirma el acceso, pero también que «Buba» y «Canela» salieron rápidamente.

Sobre los videos captados por una cámara de seguridad, Melgoza dice que su jefe de seguridad lo alcanzó y él le dijo «vamos a hablar con el dueño. Estos perros pueden morder a alguien».

Luego, dio su versión sobre los disparos, la cual fue compartida también por El Universal.

«En cuanto estoy hablando de eso, se dejan venir los perros; el capitán me da su pistola y me dice: ‘cuidado, porque trae cartucho arriba’; me volteo, le hago un disparo al primer perro que viene de frente; más o menos le disparo a tres metros de distancia. El otro perro viene atrás, se me encasquilla la pistola en ese momento del segundo disparo, cerrojeo el cartucho y hago el otro disparo. Fueron dos disparos, exclusivamente».

