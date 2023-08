Alan Estrada comparte sus lecciones de vida al viajar por el mundo

• El también ampliamente conocido como “Alan X el Mundo” habla de lo que significa para él este libro

México.- El actor, productor e influencer jalisciense, Alan Estrada, lanzó su libro “Viajar Cambiará Tu Vida”, el cual es editado por Planeta. El texto consta de 10 lecciones que el generador de contenido aprendió cuando comenzó su travesía por el mundo.

En entrevista con El Informador, el también ampliamente conocido como “Alan X el Mundo” habla de lo que significa para él este libro y de cómo salir a conocer nuevos lugares le sigue cambiando la vida.

“La verdad es que dentro del viaje de mi vida que ha sido ‘Alan X el Mundo’, un libro era algo que mis seguidores me pedían mucho. Al parecer habían muchas de las reflexiones incluidas en mis videos que les gustaban, así que este libro, a diferencia de lo que hago con ‘Alan X el Mundo’ que es una serie de contenidos de viajes que están enfocados en la utilidad, para que la gente pueda encontrar consejos prácticos para hacer sus viajes de una manera más económica o mejor informada, este texto es más un compilado de reflexiones que se despliegan a partir de distintas anécdotas de viaje y de 10 lecciones de vida con las que yo he aprendido a recorrer el mundo”.

Confiesa que hay muchos viajes que no están en sus videos y muchas anécdotas que la gente no conocía y que considera que están reflejadas de manera muy profunda y personal. Sobre qué retos encontró con la redacción del texto, responde: “Yo la verdad es que sí soy una persona que trata de ser muy transparente con la gente que me sigue en cuanto a mis contenidos. Entonces, creo que tanto ‘Alan X El Mundo’ y ahora el libro, tienen un toque de vulnerabilidad y de sinceridad. Pero creo que para mí al plasmar esto en un libro era más bien el hecho de por qué le voy a pedir a la gente que le dedique tiempo a mi texto, sobre todo con la enorme cantidad de literatura que existe, por eso es que intenté hacerlo con mucho cuidado, al final para mí lo más valioso para aprender son los viajes y los libros, así que le agradezco a la gente que me regale su tiempo para leer el mío”.

En cuanto a la estructura del libro, donde hay 10 lecciones como: “Ser niño de nuevo”, “La zona del confort”, “Contar historias, no países” y “Aquí y ahora”, entre otras más, también está el apartado de un álbum fotográfico con imágenes de los lugares que ha visitado Alan; de hecho, en cada página persiste un concepto muy presente, el soñar, la vitamina que tiene Alan para seguirse aventurando por los rincones del mundo.

“Son 10 lecciones de vida que he aprendido a lo largo de mis viajes, no son cosas que yo me inventé, para nada soy Buda, ni ningún maestro espiritual, sino son cosas que uno va entendiendo, que a lo mejor las escuchas cuando la gente te las dices, pero que a través de los viajes las entiendes, las comprendes y penetran tu piel de distinta forma. Y sí, comienzo el libro con la lección de ser niño de nuevo y cómo los viajes nos pueden regresar esa capacidad de asombro que a veces con la edad o con el paso del tiempo se va mermando y cómo los viajes al regalarnos estos lugares y olores nuevos, logramos sorprendernos con la belleza del mundo y podemos volver a esa capacidad de asombro”.

Hay otros tópicos que sobresalen en estas reflexiones como el miedo y aventurarse a dar el primer paso. “Pareciera mentira que hoy en el 2023 aún hay mucha gente a la cual le da miedo salir de viaje. Hay que ser realistas, no todas las personas hoy por hoy, aunque cada vez haya más posibilidades para viajar, pueden hacerlo, porque aún hay muchas que por motivos de salud o económicos no pueden hacerlo, pero hay personas que tienen los recursos y la salud para hacerlo y aun así les da miedo ir a lo desconocido, a no saber qué hacer, a enfrentarse a otro idioma… Entonces, hay un capítulo completo que habla del miedo y de cómo enfrentarlo, porque los viajes sí nos confrontan con nuestros temores, pero también nos enseñan que no son tan grandes como viven en nuestra cabeza”.

Un antes y un después

Alan reconoce que viajar le ha transformado la vida. “No sé quién sería yo sin esos viajes porque esa versión de mí no la conozco, es decir, elegí este camino y esto es en lo que me he convertido y no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera elegido, pero al final, si yo hago un repaso en el tiempo y pienso en mí antes de iniciar estos viajes, creo que lo que más me ha sucedido es que hay muchos prejuicios que yo tenía y que no necesariamente vienen desde la maldad, sino que muchas veces vienen desde la ignorancia o de repetir lo que escuchamos. Creo que he entendido muchas más cosas de las que podría haber entendido si no hiciera estos viajes”.

La diversidad y las diferencias unen: “Al final todos tenemos el mismo ADN, crecimos en un entorno y contexto geográfico completamente diferente, pero en todos los países, aunque hablemos un idioma distinto o recemos distinto, en el fondo todos buscamos exactamente lo mismo”.

Finalmente, Alan comparte que este libro está dedicado a la memoria de su madre. “Ella nunca vio ‘Alan X El Mundo’, supo de mis viajes porque estaba viva cuando inicié mis primeros viajes, pero nunca vio el éxito de esto, ella sólo se quedó con el actor y por eso se lo dedico, porque al final, hay que decirlo, muchos de los miedos que yo he enfrentado a través de los viajes vienen de los miedos que te dejan tu familia o de lo que escuchas”. Así que no hay mejor regalo que éste para honrar a quien le dio la vida.

Llegará a la FIL

Alan adelanta que estará en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Comparte además que le interesa seguir generando contenido, tiene una línea de atención al viajero la cual es gratuita, ahí se resuelven dudas de sus contenidos.

El 18 de agosto tendrá una firma de libros en el Fondo de Cultura Económica de la colonia Condesa de la Ciudad de México.

