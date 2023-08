Tres estados condicionan distribución de Libros de Texto

México.- Las entidades de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro se mostraron dispuestas a distribuir los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) en sus entidades, siempre y cuando no haya un impedimento legal para ello, informó la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya.

Durante la conferencia de prensa vespertina que se realizó este jueves en Palacio Nacional, la titular de la secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que 28 entidades federativas acordaron distribuir los nuevos textos educativos.

Esto, en la LVIII Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), llevada a cabo horas antes en Pachuca, Hidalgo.

No obstante, y aunque los estados anteriormente mencionados señalaron que sí los repartirán en su territorio, condicionaron la entrega:

“Hubo algunos estados, tres, que plantearon la situación de que también lo harían, siempre y cuando no hubiera un impedimento legal y el acuerdo que nosotros tenemos es que no hay impedimento legal para ello. Sin embargo, ellos están a la espera, pero planearon que también se trabajaría con ellos, si esto no sucede”, afirmó Ramírez Amaya.

Cabe mencionar que Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro son gobernados, respectivamente, por Tere Jiménez, Diego Sinhue Rodríguez y Mauricio Kuri, del partido de oposición Acción Nacional (PAN).

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas