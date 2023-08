Libros de texto no dan cuenta de la pluralidad en México, denuncia Academia de Ciencias

• La Academia Mexicana de Ciencias se dijo dispuesta a coadyuvar en la revisión de los libros de texto gratuitos

México.- La Academia Mexicana de Ciencias denunció que los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP no dan cabal cuenta de la pluralidad que existe en la sociedad mexicana.

Mediante un comunicado externó su preocupación por los procedimientos jurídicos y pedagógicos en su elaboración, así como por la reserva a la información sobre dicho proceso y por errores en los contenidos.

“Tampoco hay claridad en lo relativo a su contribución a una educación de calidad basada en los resultados del progreso científico, como establece el artículo 3ro constitucional”, indicó.

La Academia Mexicana de Ciencias se dijo dispuesta a coadyuvar en la revisión de los libros de texto y a elaborar propuestas que subsanen las fallas y apoyen la calidad de la información científica contenida.

Pese a los cuestionamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las críticas, al enmarcarlas dentro de la intención de las “élites conservadores” de socavar la educación pública y evitar los temas de desigualdad.

“No es que no tengan matemáticas, no es que se vaya a inyectar el virus del comunismo, no es que se le esté enseñando a los niños cuestiones sexuales desde temprana edad, no hay nada de eso. Es el interés económico y el hambre del dinero, que es enfermizo ya eso”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

