Karla Souza y Martha Higareda pagan gastos de clavadistas

México.- Karla Souza y Martha Higareda financiaron los gastos de los clavadistas Diego Balleza y Randal Willars para que asistieran a la Copa del Mundo de Berlín, Alemania.

Por medio de una entrevista con Claro Sports, Diego Balleza reveló que las actrices pagaron las inscripciones a la competencia y les agradeció su ayuda.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Estoy muy agradecido con esas esas personas porque me caen del cielo justo antes de la competencia, si no, no hubiéramos asistido.

También le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacia Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza“.

Balleza también agradeció al cónsul de Bulgaria y a la comunidad judía por pagar los viajes para su entrenamiento y, posterior competencia.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quin fue que me pagó todos los viajes, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”.

Balleza y Randal consiguieron medalla de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados.

Con información de 24 Horas

Foto: Posta