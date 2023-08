Nuevo plan de estudios no busca ideologizar: Llaven

– La meta es permitir la construcción de una verdadera ciudadanía democrática, así como garantizar el derecho humano de niños y adolescentes, aseveró el diputado –

En su intervención en la Comisión Permanente en el Senado de la República, el diputado federal Jorge Llaven Abarca se pronunció a favor de los nuevos materiales educativos desarrollados para el presente ciclo escolar, ya que permitirán la construcción de una verdadera ciudadanía democrática y garantizan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en materia educativa.

En este marco, el legislador chiapaneco reconoció el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar nuevas formas y modelos de enseñanza adecuados a las nuevas realidades y que estén a la altura de la transformación de nuestro país.

“El nuevo Plan de Estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria no busca ideologizar sino permitir la construcción de una verdadera ciudadanía democrática, así como garantizar el derecho humano de niños, niñas y adolescentes, es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos a favor, ya que son congruentes con la transformación de la vida pública iniciada en 2018 con la Reforma Educativa de 2019 y con los objetivos que se desprenden de la misma para la nueva escuela mexicana”, declaró.

Por último, Llaven Abarca expresó que hoy se impulsa un modelo educativo que implica un enfoque crítico, humanista y comunitario para formar ciudadanos con una visión integral y la oposición ha recurrido a la infodemia para confundir a las y los mexicanos: “se han hecho escandalosas acusaciones con el único objetivo de desinformar, se acusó de doctrina comunista a las ideas plasmadas en los nuevos libros de texto, sin embargo, estas afirmaciones no corresponden a la realidad, ya que la transformación del país no puede ser posible si no cambiamos la forma en la que nuestras niñas, niños y jóvenes aprenden y se apropian del conocimiento”.