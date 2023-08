Las millonarias deudas 4T

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

LAS MILLONARIAS DEUDAS

Dicen los chairos, feligreses, seguidores y defensores oficiosos del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que su Mesías profiere todas esas tonterías, ofensas y acusaciones solo para que los medios y mexicanos estemos ocupados en hablar mucho de él. Puede que sea cierto, pero que su coeficiente sea de 70 y nivel de lerdo está confirmado como una constante de su imagen como persona y falta de capacidad para gobernar.

Seguramente el Prejimiente que miente, roba y traiciona utiliza estos recursos para ganar tiempo y desviar la atención de lo importante a lo intrascendente para ocultar su ignorancia en la cosa pública y el arte de la política para resolver los problemas ingentes que le heredaron gobiernos anteriores y los mismos que ha creado en lo que va de su fracasado gobierno de cuatrera deformación.

Por supuesto, lo suyo es el escándalo y las cortinas de humo para que, supuestamente, no nos demos cuenta de su falta de conocimientos de la gobernanza, así como de las transas que ha impulsado con su estrategia de corrupción en las comprar y la obra pública como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles que han costado el triple del presupuesto original y de paso un anunciado fracaso anticipado.

En el caso del Tren Maya que dice LÓPEZ OBRADOR “es hoy la obra más importante en el mundo”, hay que denunciar el genocidio y ecocidio criminal que ha provocado al talar más de 2 millones de árboles y dañar los mantos acuíferos, cenotes, recursos hídricos, la flora y la fauna de la Península en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, más una parte de Chiapas.

Digamos que por suspender la obra del Aeropuerto Internacional de Texcoco que llevaba 20% de adelanto en la construcción, se cargó a la Hacienda Federal y los Contribuyentes, una deuda por más de 350 mil millones de pesos de los que se pagan 90 mil millones de pesos anuales en bonos a los constructores defraudados. Es la ocurrencia más cara de LÓPEZ OBRADOR porque pagamos un aeropuerto que no tenemos.

La venta del Avión Presidencial “Benito Juárez” en mil 400 millones de dólares, aproximadamente, fue parte de la farsa de LÓPEZ OBRADOR durante cuatro años, pues primero lo descontinuó en un estacionamiento de Los Ángeles, California, pagando alrededor de 13 millones de pesos anuales por su resguardo y mantenimiento durante tres años. Luego lo rifó sin que se rifara y casualmente los números premiados fueron de hospitales y escuelas a las que les negaron o todavía no les pagan los premios de 20 millones de pesos.

En ese inter de la rifa que no se rifó, venta y estacionamiento del avión presidencial, el fiscal general de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO le entregó en una conferencia mañanera al Prejimiente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, un cheque por la cantidad de 200 millones de pesos que dijo servirían para pagar los premios; cheque y monto que luego tuvieron que regresar porque era dinero fue reclamado por el INFONAVIT, pues no pertenecía a la Hacienda Federal. Ahora no se sabe si con el dinero recibido por la venta, BANOBRAS y el Gobierno Federal ya terminaron de pagar el avión que compró FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y disfrutó ENRIQUE PEÑA NIETO.

En esa misma ruta de corrupción que LÓPEZ OBRADOR justifica con mentiras, se deben mencionar los obligados pagos que el gobierno de la 4T tiene que hacer por la suspensión del gasoducto Texas a Tuxpan, Veracruz, donde los constructores reclaman más de 4 mil millones de dólares, que no están dispuestos a perder. Es el caso de la compra de la refinería DEER PARK en casi 600 millones de dólares que con las deudas el costo subió a casi 1 mil 200 millones de pesos y que nadie sabe de las ganancias y utilidades que tendrá Pemex como dice su director OCTAVIO ROMERO OROPEZA que las habrá. Aunque la verdad es que el Gobierno 4T y don ANDRÉS MANUEL le están metiendo dinero bueno al malo para rescatar PEMEX al que en menos de cinco años le han inyectado 1.32 BILLONES DE PESOS.

Lo cierto es que con esa refinería ubicada en Houston, Texas comprada a Shell Oil Company más la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que no ha producido ni una gota de energéticos, las gasolinas en México no han bajado de precio ni al 10% de lo que prometió LÓPEZ OBRADOR de que costaría 10 pesos el litro.

Ya solo para terminar y ejemplificar la facilidad de cómo se gasta de manera inoficiosa, se pierde y regala dinero de las arcas públicas, que no es suyo, debo mencionar el asalto y fraude a la empresa paraestatal “Seguridad Alimentaria Mexicana” (SEGALMEX) por 15 mil 152 millones de pesos que el Prejimiente, para justificarlo señaló: 1.- que solo son 9 mil 500 millones y 2.- que fueron unas malos priistas los que lo hicieron el fraude, defendiendo a su amigo y cómplice, el ex director general de la dependencia ex priista, IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ.

En una nueva investigación del “Movimiento Contra la Corrupción e Impunidad” (MCCI) revela que Segalmex otorgó 21 contratos por 67 millones de pesos para la compra de atún y azúcar a Grupo Marhel, filial de una empresa fantasma investigada por participar en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.

Remato por ahora el tema con “otros datos” de las 47 denuncias que hizo la diputada del PAN, MARÍA ELENA PÉREZ-JÉAN ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) que dirige la ex atleta, ANA GABRIELA GUEVARA, por un desfalco de 496 millones de pesos y al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” por un monto de 170 millones de pesos, responsabilizando a la ahora Secretaria de Gobernación MARÍA LUISA ALCALDE LUJÁN, cuando fue titular de la Secretaría del Trabajo.

Queda para el análisis y la reflexión, porque el “Mesías de las Manos Limpias”, seguirá negando lo obvio y despotricará, insultará, denunciará sin pruebas y se erigirá como el más honesto de todo el mundo mundial, mientras embarra a sus ciegos, leales y cómplices súbditos del Rey…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…