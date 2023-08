Carla Estrada revela que serie de Gloria Trevi tendrá episodios fuertes

• La bioserie de Gloria Trevi se estrena este viernes por la plataforma VIX

México.- La productora de televisión mexicana, Carla Estrada, llevará a la pantalla la fuerte historia de la cantante Gloria Trevi. Carla se cuestionó, ¿cómo contar la vida de la intérprete?

«Yo pensaba: ‘esta historia, ¿por dónde la voy a abordar? Si la voy a abordar por la parte amarilla, por la parte de juzgar, no la quiero hacer’, entonces encontré una forma padrísima, que fue hablar y alertar a la sociedad de muchas cosas que pueden suceder y no nos damos cuenta, o simplemente normalizamos muchas cosas que no son tan normales», expresó Estrada, escritora, productora y directora de «Ellas soy yo», Gloria Trevi.

Estrada dijo que desde hace nueve años que estaba platicando con Trevi, ella le propuso que si un día se animaba a contar su historia, y que ella se hiciera cargo de ello.

A causa de la pandemia, Carla y Gloria en compañía de un equipo de escritores (Eric Vonn, Lele Portas y Marco Tulio Socorro) tuvieron tiempo para charlar de lo que querían dar a conocer en la serie que se estrena este viernes por la plataforma ViX.

«Ella jamás nos dijo: ‘esto no lo digas’. La verdad es que si yo la reconocía, ahora la admiro más, porque es una mujer íntegra al 100%. Ella comienza a hablar sin el rencor, sin el enojo, porque dice que quiere expresarse a partir del éxito y que tiene una familia para decir: ‘lo que yo viví no me gustaría que otra persona lo viviera'».

En 50 capítulos, la serie “Ellas soy yo” abordará a fondo la historia de Gloria Trevi (que será interpretada por la actriz Scarlet Gruber), aunque la productora reconoció que algunas declaraciones quedaron fuera, por lo fuertes sucesos.

Estrada dio un adelanto de los últimos episodios, pues aparecerá la cantante y el público para representar sus inicios como una artista rebelde y que rompa esquemas, como parte del llamado clan Trevi-Andrade (por el que fue acusada de violación y corrupción de menores y pasó cuatro años en la cárcel) hasta su transformación en la diva que es hoy.

