Después de 280 partidos, van por la corona del Torneo ZOÉ Water

• Los equipos que jugarán las finales del torneo más grande que se haya realizado en Chiapas viajarán a Tuxtla Gutiérrez con todos los gastos pagados; participaron más de 5 mil 600 jugadores

Después de más 280 partidos, por fin se conocerán a los campeones del Torneo ZOÉ Water, quienes disputarán las finales el sábado 19 y domingo 20 de agosto en el Estadio “Víctor Manuel Reyna”, en Tuxtla Gutiérrez.

Para llegar a las finales del Torneo ZOÉ Water, este fin de semana en las regiones Centro, Soconusco y Selva se jugaron los partidos Inter Sedes, en donde se definieron a los mejores equipos de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y femenil libre.

El sábado en los campos de la Asociación Médica de Tapachula, Felinas F.C ganó el pase a las finales estatales del Torneo ZOÉ Water al derrotar 2-0 a Sagreujal de Motozintla, mientras que Iguaneros de Mazatán hizo lo propio al vencer 2-1 a Ardillas de Motozintla en la Sub 18. En la Sub 14 y en la Sub 16 los ganadores fueron Tuzos y Cefor Tonalá, respectivamente.

En la región Selva, el estadio Rey Pakal de Palenque albergó los Inter Sedes entre los equipos de los municipios de Ocosingo y Palenque, en donde los conjuntos de Dorados F.C (Sub 14, Cruz Azul (Sub 16) y F.C Cowboys (Sub 18) resultaron campeones.

En la región Centro, los campeones del Torneo ZOÉ Water fueron Hamaqueros de Berriozábal de la Sub14, Aexa en la Sub16, Espartanos de la Sub18 y Santa Fe por la categoría femenil libre.

Los equipos que jugarán las finales el 19 y 20 de agosto del torneo más grande que se haya realizado en Chiapas viajarán a Tuxtla Gutiérrez con todos los gastos pagados, pues gracias al apoyo de la empresa ZOÉ Water, el Club Cafetaleros de Chiapas pudo organizar un campeonato totalmente gratuito, a fin de promover la práctica deportiva entre las y los jóvenes del estado.

El Torneo ZOÉ Water tuvo una participación de más de 5 mil 600 jugadores en todo el estado, quienes pudieron jugar en las sedes de Bochil, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Villaflores, Comitán, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Motozintla.