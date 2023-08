DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

CHIAPAS, BANCO DE VOTOS DE MORENA

Comenzamos… Dos corcholatas de Morena estarán en Chiapas esta semana en las llamadas Asambleas Informativas. La entidad chiapaneca se ha convertido en un banco de votos para Morena. Marcelo Ebrard Casaubón estará el próximo jueves en San Cristóbal de Las Casas. La dirigente nacional de las abogadas y de (AVA), Asociación Civil Abrazando Valores, Embajadora de la Paz y de Marcelas con Marcelo, Eleaneth García de los Santos es la responsable de coordinar a las mujeres que simpatizan con el proyecto del ex canciller. Mujeres de todas las clases sociales y credos estarán en el evento de Marcelo, es más calculan que la mayoría de los presentes serán mujeres. Las féminas de las regiones autóctonas tendrán un lugar especial en ese evento. Las mujeres chiapanecas encabezadas por Eleaneth, demostrarán la fuerza que tienen ante Marcelo Ebrard, fuerza que se convertirá en apoyo para impulsar la imagen de esta corcholata.

Continuamos… La única mujer corcholata de Morena, Claudia Sheinbaum también estará en tierras chiapanecas, llegará el próximo sábado, estará en San Cristóbal de Las Casas, Villa Corzo y en Tuxtla Gutiérrez. Los temas que tratará Claudia desde Chiapas serán sobre educación. Claudia tiene muchas seguidoras que han impulsado su imagen y ahora estarán con ella para escucharla y entregarle propuestas. Gilberto de los Santos Cruz es el coordinador de esta jornada. Comentan que Placido Morales Vázquezvendrá con ella.

Seguimos… En el evento del fin de semana que organizó la Fundación “AmigoZ por el PorveniR de Chiapas” que apoyan las aspiraciones de Zoé Robledo Aburto de ser el candidato a la gubernatura de Chiapas, se apareció el Miguel Ángel Córdova Ochoa mejor conocido en el mundo político como “El Amigo Migue”. Comentan algunos mirones que estuvieron en ese evento que eran más las guaruras que la gente representativa de los sectores sociales de nuestra entidad. Todos los trabajadores del ayuntamiento de La Concordia también fueron obligados a acompañar al Amigo Migue en su reaparición en los escenarios políticos. En un rincón se veían a Ezequiel “Cheque” Orduña y al ex presidente Chol de Palenque, el resto mejor ni hablar. Comentan que era tan evidente la presencia de guaruras que no podían ocultar en la cintura lo que llevaban y los cortes de cabello también los delataban. La presencia del Amigo Migue y Hugo Pérez acorrientaron el evento. La pregunta aquí sería, ¿el Amigo Migue, así como Hugo Pérez Moreno serán leales a Zoé? Este par de oportunistas fueron muy beneficiados en el sexenio anterior, se mostraron sumisos y serviles ante Manuel Velasco Coello en la administración del verde. Miguel Ángel Córdova y el coleto Hugo Pérez se convirtieron en millonarios y gozan de toda impunidad y ahora niegan toda relación con el Güero, así como los grandes apoyos políticos y económicos que recibieron en la administración pasada. Esta mancuerna no es de fiar, pero usted estimado lector, ¿qué opina?.

Terminamos… El domingo pasado un vehículo cayó en uno de los lagos de las emblemáticas reserva ecológica Lagunas de Montebello. La irresponsabilidad de un conductor que metió su auto hasta la orilla de la laguna, provocó que este derrapara y fuera a parar dentro de las aguas de esa laguna. Después llegó una grúa y logró sacarlo, no hubo desgracias personales, únicamente el daño que dejó el carro al contaminar aún más el lago con el derramamiento de gasolina y aceite. Donde estaban los vigilantes, durmiendo quizás. Es preocupante la deforestación y la contaminación de las Lagunas de Montebello, que están perdiendo su color debido al uso de fertilizantes químicos que utilizan los campesinos de esa región para abonar sus sembradíos. Hace tres años, siendo diputada por ese distrito Electoral Elizabeth Bonilla Hidalgo propuso y logró la instalación de la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Río Grande Lagos de Montebello (JILAM), la iniciativa estaba muy bien sustentada y fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado en la legislatura pasada. Bonilla logró la instalación de ese organismo que quedó conformado por los presidentes municipales de Las Margaritas, La Trinitaria, La Independencia, Comitán de Domínguez, dependencias de gobierno federal y estatal, Academia y ONGs. Un logro entre otros muchos, que debe resaltarse en la gestión de Elizabeth Bonilla, el hecho es histórico ya que también realizó varios programas de reforestación, más de seis mil arbolitos se sembraron en esa reserva ecológica. El proyecto de la JILAM estaba caminando, era una realidad. Desgraciadamente ahora está empolvado. Mucho se ha criticado la falta de responsabilidad de María del Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAH), que nunca ha querido apoyar este tipo de proyectos que están respaldados por la sociedad civil, por las organizaciones sociales y hasta por los alcaldes de la región Meseta Comiteca Tojolabal. La “caemal” de la Chayo Bonifaz en lugar de trabajar, de dar resultados, ha sido un estorbo. Seguiremos informando sobre esta situación.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.