Acusa AMLO al TEPJF de aliarse con la mafia del poder

– Dijo que los magistrados alteraron sus expresiones en torno a Xóchitl Gálvez y que podría pedir su desafuero, pero no lo hará porque los convertiría en mártires vivientes –

Este lunes desde el palacio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de “mentir y calumniar”, al alterar sus expresiones en la resolución en la que concluyeron que había incurrido en violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez.

En ese marco, López Obrador argumentó lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. “Es realmente grave, pero ¿a qué Tribunal acudo yo? Si podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”.

En la acostumbrada conferencia de prensa, el ejecutivo federal dijo que exhibiría parte del expediente «nada más es informarle a la gente, por eso estaba planteando lo de la reforma electoral que a estos tribunales los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y poder político».

Posteriormente, el presidente de la República mostró algunos extractos de la resolución que le atribuyen ciertas frases que el presidente descartó haber dicho como «es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que van a utilizar para seguir saqueando y robando», se le atribuyó.

“Fíjense hasta dónde llegan, porque le quitaron toda la esencia y también la forma, que es fondo. Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? Que cuando llegara la señora. No estoy mintiendo, la señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos».

Refirió que los de la mafia del poder fueron quienes participaron en este acuerdo, Salinas, Fox, Diego. Aseveró que le atribuyeron que él había dicho que un grupo de hombres la colocó.

Cabe recordar que con anterioridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado como la cúpula de poder, del PAN y PRI, están buscando acallar su libertad de expresión.

“Entiendo que estén molestos porque no todos somos aplaudidores, tenemos posturas distintas, y qué bueno que existan personas que tienen una postura contraria a la transformación. Qué bueno, porque eso es la democracia. Pero que no haya censura; es el mundo al revés: ahora resulta que me quieren censurar, no quieren que yo hable”.