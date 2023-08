Motociclista sufre golpes tras choque con camioneta 

– El accidente ocurrió cuando Javier “N” no midió su distancia y terminó colisionando con la parte trasera de la pick up. No fue necesario internarlo en un hospital –

Minutos antes de la medianoche del sábado, un motociclista identificado como Javier “N”, de 25 años, sufrió golpes leves después de chocar con una camioneta Chevrolet en el Libramiento Sur Poniente a la altura del fraccionamiento Los Tucanes.

De acuerdo con los informes proporcionados por elementos de Tránsito y Vialidad de Tuxtla Gutiérrez, el accidente ocurrió a las 23:40 horas, cuando la motocicleta de marca Italika circulaba de poniente a oriente por la mencionada vía. Al parecer, el conductor no midió adecuadamente su distancia y terminó colisionando con la parte trasera de la camioneta.

Afortunadamente, el motociclista sufrió solo golpes leves y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Tras una valoración médica, se decidió que no era necesario su traslado a un hospital, ya que sus heridas no revestían gravedad.

Asimismo, se reportó que el conductor de la camioneta y el motociclista llegaron a un acuerdo amistoso, sin que fuera necesaria la intervención de las autoridades de tránsito.