Hasbro vende su filial de TV y cine eOne

Se dedicarán a fabricar juguetes y dejan de lado su división de entretenimiento

Estados Unidos.- El fabricante estadounidense de juguetes Hasbro, que registró una pérdida neta de 235 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, anunció la venta de su filial de TV y cine, eOne, a Lionsgate Studios, por unos 500 millones de dólares.

“Esta venta nos permite concentrarnos en nuestra experiencia en juguetes y juegos”, dijo Chris Cocks, presidente de Hasbro.

De acuerdo con la empresa juguetera, Lionsgate financiará esta adquisición en efectivo hasta 375 millones y el resto lo saldará mediante deuda. La operación alcanza la participación de Hasbro en la subsidiaria Entertainment One Canada.

La eOne Film and TV produce, entre otros dibujos animados infantiles, a los personajes Peppa Pig, PJ Masks, así como a los Transformers y My Little Pony.

Hasbro compró eOne en 2019 por 4 mil mdd y ya se había desprendido de ciertas actividades, especialmente en el rubro de la música.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial