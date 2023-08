Dan seguridad laboral a 56 trabajadores de la SS

– Fueron beneficiados con plazas, recodificación, asignación de interinatos y nivelación de sueldos, destacó el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz –

En materia de salud, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ha logrado avanzar en todos los frentes, eso ha permitido dar seguridad laboral a trabajadores y trabajadoras que no tenían la certeza de este derecho por encontrarse bajo contrato y hacer justicia a quienes aspiraban a una oportunidad de crecimiento, por eso, un grupo de 56 compañeros alcanzaron los beneficios de asignación de plazas, recodificación, asignación de interinatos y nivelación de sueldos, destacó el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz.

“A cinco años de estar al frente de la Secretaría de Salud, poco a poco la estamos recuperando del avasallamiento del que fue objeto y un reto importante eran 9 mil 800 plazas que no tenían techo de financiamiento, que se vendieron a diestra y siniestra como contratos eventuales, que es un tema delicado para quienes llevan 15, 18 años trabajando, que no tienen una seguridad laboral y no es justo después de tanto tiempo de trabajo, necesitaban ser regularizados y este proceso está en marcha”, aseveró.

Enfatizó que gracias a la voluntad política del gobernador de Chiapas y al buen manejo de los recursos públicos en la dependencia a su cargo se ha logrado regularizar a miles de trabajadores; en este proceso también influyó que fueron dados de baja 5 mil 800 personas que estaban en la nómina, pero no se presentaban a laborar. Por ello, dijo, actualmente el reto se ha reducido a poco más de 4 mil trabajadores sin techo presupuestal.

Recalcó que se seguirá avanzando en este tema debido a que la Secretaría de Salud es una dependencia que permite ir creciendo paulatinamente, por lo que en próxima fecha se lanzará la nueva convocatoria para participar en el concurso de escalafón y que los contratos eventuales se puedan trasladar a una vacante con techo de financiamiento, para dar seguridad laboral a más trabajadores, pues en este gobierno nadie se puede quedar atrás ni afuera.

Por lo anterior, el doctor Pepe Cruz exhortó a este grupo de 56 trabajadores beneficiados a desempeñarse con vocación y responsabilidad para cumplir diariamente con la misión de la Secretaría que es cuidar la salud de la población chiapaneca, protegerla de la enfermedad y garantizar su bienestar, ya sea que se desarrollen en el área administrativa, paramédica o médica.