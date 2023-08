ATAQUE A LA EDUCACIÓN MEXICANA

Fernando Hinterholzer Diestel

Desde el México de Lázaro Cárdenas en los años treinta, la niñez y juventud mexicana no habían recibido los embates doctrinarios e ideologizantes en materia educativa, como ahora con la 4T. La implantación de “los nuevos libros de texto” buscan adoctrinar a los menores, bajo una visión pseudo marxista, en donde inventan sucesos, cambian fechas históricas del pasado reciente bajo la óptica conveniente del obradorismo y sus demagogos. Desde hace más de una década, uno de los principales problemas en el país, era la Educación, pero llego la 4T, desapareció las escuelas de tiempo completo, elimino programas educativos y reinventaron la educación (según ellos y tres comunistas trasnochados incrustados en la SEP), un engendro llamada, la Nueva Escuela Mexicana”, la cual cambia la educación, “a partir de entender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con su comunidad”. A decir de expertos en educación, estos libros crean una tormenta perfecta en la que la ecuación solamente nos lleve a “perder-perder” con unos textos que adolecen de graves fallas. Aquí perdemos todos: los niños, las niñas, los docentes, la educación, la sociedad y nuestro futuro. La Ley general de Educación (LGE) “señala que el Estado está obligado a prestar servicios educativos y que la SEP debe proporcionar a los escolares de educación básica libros de texto gratuitos (LTG)”. Dichos libros, además, deberán cumplir con los planes y programas de estudio correspondientes y en su elaboración deberán participar los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Asimismo, en el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, de la SEP, “se establece que en el ciclo escolar 2022-2023 se deberán de realizar las pruebas piloto de los nuevos planes y programas de estudio, para implementarlos en preescolar, primero de primaria y primero de secundaria”. Sin embargo, hasta la fecha, la SEP no ha dado a conocer los programas de estudio en los que se deberían haber basado los LTG que, desde hace meses, circulan ya en varias entidades federativas, el gobierno federal a través de la SEP, nada hizo para cumplir la ley.

La mayoría de expertos en temas de educación, coinciden que dos grandes problemas de los Libros de Texto son: uno ideológico y el otro pedagógico. Ya que, por un lado, se intentan “imponer visiones maniqueístas del mundo”, en el que se hace una apología de la pobreza y “una satanización de la riqueza; donde los empresarios y las clases acomodadas son conservadoras, explotadoras y traidoras a la patria; mientras que las clases proletarias, los desempleados, los discapacitados y los excluidos representan a la parte buena y justa de la sociedad mexicana”. Ello implica rechazar el pensamiento neoliberal, incluyendo la filosofía y el conocimiento científico, “por considerarlo al servicio del capitalismo y de las fuerzas sociales más retrógradas” y, en su lugar, adoptar los saberes y creencias autóctonos de las comunidades. Inspirado en “la pedagogía crítica de Freire” de hace cincuenta años, los comunistas trasnochados de la SEP, intentan implementar en niños de educación básica, donde, el centro del aprendizaje ya no será el estudiante sino el grupo; el centro de la enseñanza ya no será el aula sino la comunidad; las asignaturas desaparecen para integrarse en campos formativos multidisciplinarios; los grados escolares se agrupan en fases; y las actividades didácticas se desarrollan alrededor de proyectos de interés social (cerca de 60 al año). De acuerdo a lo anterior, los contenidos de los Libros de Texto cambiaron radicalmente, alterando su balance, los aprendizajes esperados y las didácticas para enseñarlos. Para los expertos, muchos de estos cambios presentan grandes problemas estructurales, uno de ellos, es que los contenidos de matemáticas en primer grado se reducen en un 90%, algunos conceptos están definidos erróneamente, el de la figura geométrica, se proporciona información errónea (las órbitas del sistema solar), se hace uso inadecuado del lenguaje. “subir para arriba”), y en general, la narrativa no siempre es la adecuada para el nivel cognitivo de los estudiantes (en los libros de primero de primaria se presentan textos largos y complejos). Ahora trataran con “conferencias vespertinas”, que la titular de la SEP intente convencer a todo el país, que su “mazacote de libros de texto” son la gran cosa en materia pedagógica y digo intente porque la profesora Ramírez, “no le sabe bien a eso de la enseñanza”

Resulta evidente que, en el camino por derruir la educación, el gobierno obradorista pretende erigirse como “poder mental dominante en la sociedad”. La retórica de los comunistas orgánicos de la SEP, “hablan de la lucha de clases, de relaciones entre opresores y oprimidos, y trata de que sus doctrinas se repliquen en la nueva generación de libros de texto gratuitos”. Tal parece que pretenden mantener bajo el yugo de la ignorancia y la educación sesgada, a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos, y las y los condena a mantenerse en la pobreza y la marginación. El nuevo analfabetismo promovido por el obradorismo será un estigma que lo marcara junto con la estela de destrucción que va dejando este gobierno a su paso. La educación debe ser un espacio donde se enseñe a pensar libre y críticamente y se promueva principalmente el conocimiento y la comprensión del mundo. La ciencia y la tecnología son fundamentales en este sentido, ya que son las que nos permiten comprender y transformar nuestro entorno, y son vitales para el desarrollo económico y social de un país. El gran y peligroso riesgo de reemplazar la enseñanza basada en la pluralidad y la ciencia “por los caprichos ideológicos de un gobierno de ocurrencias”, no es sólo es un retroceso en términos educativos, sino que representa una amenaza para la democracia y para el futuro de México.

ES CUANTO

ADENDDUM: mientras en Europa se debate el futuro de su educación y buscan mejorar las capacidades intelectuales de los jóvenes, para no quedarse atrás del avance con otros países. Los asiáticos cada vez tienen mejores estudiantes y representan una gran competencia, lo cual ha llevado a los europeos a revisar sus ventajas educativas de otras épocas y qué se necesita en la era de la inteligencia artificial. Con música, matemáticas, lenguas clásicas y computación, todas estas asignaturas seguramente tendrán un gran impacto, en su juventud. En México se enseñará la lucha de clases, como vivir en la pobreza y cómo odiar al próximo.