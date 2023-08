Yahritza y Su Esencia se disculpa con el público mexicano 

• Después de la polémica que se desató en redes sociales a raíz de sus comentarios, Yahritza y Su Esencia pide disculpas a México

México.- El trío musical de hermanos Yahritza y Su Esencia desde las últimas horas se ha vuelto tendencia en redes sociales, porque en una entrevista que les hicieron comentaron que no les gustaba el ruido de la Ciudad de México y preferían la comida de su ciudad de origen (Yakima, Washington). Y aunque no fueron irrespetuosos con sus comentarios y reiteraron que les gusta visitar la capital del país, a los internautas no les parecieron sus declaraciones y pidieron cancelarlos.

Varios mostraron sus capturas de pantalla bloqueándolos de Spotify, algunos más los comparo con Tiziano Ferro quien hace años declaró que las mujeres mexicanas tenían bigote, y otras internautas más les dijeron que no deberían renegar de sus raíces mexicanas, cuando en realidad ellos también han manifestado su cariño por México, pues inclusive su música es regional mexicana inspirada en los corridos tumbados. Jairo, Yahritza y Mando nacieron en Yakima, Washington, pero su familia es de origen mexicano.

Tras el revuelo de sus comentarios, en su cuenta de TikTok, Yahritza y Jairo ofrecieron disculpas públicas. “Mando no pudo estar con nosotros, pero él sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar. Primero que nada queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa en dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos mucho el cariño del público y en especial en México”, dijo la vocalista.

“Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho amor, y por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón y no nos supimos expresar correctamente. Y en vez de hablar lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. Les ofrecemos una disculpa de todo corazón. Si ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente”.

Señala que por nada quisieron ofender a su tierra, “para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes. Y por eso agradecemos que nos hagan saber cuándo algo no está bien o cuando algo no les gusta, porque así podemos mejorar”, finalizó.

Con información de El Informador

Foto: Especial