No hay ingobernabilidad en el estado: secretario de Gobierno de Guerrero

• El estado de Guerrero se ha visto sacudido tras diversos hechos de violencia en las últimas semanas, principalmente en Acapulco y Chilpancingo

México.- Ludwig Marcial Reynoso, secretario general de Gobierno de Guerrero, aseguró que no existe ingobernabilidad en la entidad, ante la reciente ola de violencia que ha sacudido varias zonas.

Reynoso Núñez afirmó que, por la violencia y la inseguridad, “no se les ha ido de las manos” la crisis a las autoridades estatales.

“No hablaría de que se nos han ido de las manos. Han resultado eventos donde obviamente han habido homicidios, pero no está fuera de control. Acapulco no es un territorio donde no haya Gobierno, donde no se pueda estar tranquilo. Este evento del bloqueo se derivó de acciones de la Fiscalía del estado donde se emplearon cateos a algunos domicilios”, expuso.

“Se decomisaron armas y otros objetos y en consecuencia algún grupo de la delincuencia obligó a los transportistas a realizar el bloqueo, sin embargo actuamos, se hicieron las acciones necesarios para los desbloqueos, se tienen identificados plenamente a algunos agresores y estamos buscando detenerlos ara que no haya impunidad”, señaló.

“No hay un clima de ingobernabilidad o de inseguridad general. Ha habido homicidios que sí han sido de resonancia, incluso a nivel nacional. Estamos haciendo este trabajo para que tengan la seguridad tan anhelada”, refirió.

Apuntó que en coordinación con autoridades federales “hemos tomado diferentes partes del estado donde no había presencia del Estado, regiones enteras donde no había de la policía, el Ejército y Guardia Nacional”.

El estado de Guerrero se ha visto sacudido, en las últimas semanas, debido a diversos hechos de violencia ocurridos en la entidad.

El último de estos hechos violentos ocurrió esta semana en Acapulco, donde hombres armados incendiaron la tarde del pasado miércoles doce automóviles en distintos sitios de la ciudad costera, tras un bloqueo que realizaban transportistas del servicio público, luego de la detención de un hombre y el cateo a una casa por las autoridades mexicanas.

Tras un bloqueo en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín, zona poniente de la ciudad mexicana, donde un grupo de manifestantes impedían el libre tránsito en tres puntos de dicha vía, dejando a vecinos y turistas varados durante más de seis horas.

El 26 de julio pasado, siete hombres murieron en un enfrentamiento entre civiles e integrantes de la autodenominada Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en el municipio mexicano de Tecoanapa.

A inicios de mes en Chilpancingo, capital del estado, la detención de líderes criminales desató jornadas de caos y el secuestro de 13 funcionarios públicos, incluyendo elementos de la policía y la Guardia Nacional.

Además, presuntos integrantes del crimen organizado han asesinado a transportistas en la zona de Chilpancingo y de Tixtla, donde también se han registrado incendios de las unidades de transporte público.

Guerrero ocupa el séptimo lugar nacional en número de homicidios, con 800 asesinatos en la primera mitad de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

Con información de SUN

Foto: EFE