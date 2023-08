Llegan las semifinales del Torneo ZOÉ Water

La justa deportiva más grande de Chiapas busca aprovechar y promover el talento deportivo que hay en el estado, por eso se le invita al público en general a apoyar a su equipo favorito

El Torneo ZOÉ Water, el más grande realizado en Chiapas, está por concluir. Los equipos campeones de las 10 regiones buscarán este fin de semana su pase a las finales a jugarse en el estadio “Víctor Manuel Reyna”. Los encuentros Intersede se llevarán a cabo en Tapachula, Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

En Palenque, los partidos de Intersedes se llevarán a cabo en el estadio Rey Pakal; el primer juego será a las 11:00 am entre Dorados de Palenque y Chentes Bar de Ocosingo de la categoría Sub 14, al término de ese juego se enfrentarán Deportivo San José y Lobos F.C de la Sub 16 y a las 2:00 pm se programó el partido de la sub 18 entre Halcones y F.C Cowboys.

En Tapachula, los campos de la Asociación Médica albergarán el sábado 5 de agosto, a partir de las 8:00 am, los juegos protagonizados por equipos de la región Sierra, Soconusco e Itsmo Costa.

Luego de definirse esta semana a los campeones de la región Centro, en la cancha “Salvador Cabañas” de Tuxtla Gutiérrez estarán equipos de la Fraylesca y Altos; los partidos serán este sábado 5 a partir de las 9:00 de la mañana.

San Cristóbal de Las Casas ganó el sorteo y este sábado también será la sede principal del Intersedes en donde equipos de las regiones Altos y Fronteriza buscarán el pase a las finales estatales del Torneo ZOÉ Water; las acciones serán en las canchas del Sedem.

El Torneo Zoé Water busca aprovechar y promover el talento deportivo que hay en el estado, por eso se le invita al público en general a apoyar a su equipo favorito