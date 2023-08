Ingresan al fiscal Uriel Carmona al Reclusorio Sur

• La Fiscalía de la CDMX confirmó la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia

México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención, tras operativo conjunto con la Secretaría de Marina, del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que la detención se dio por presuntas irregularidades en el manejo del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

“El Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel ‘N’ probablemente entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos, y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad y la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio”, explicó.

Tras su detención, el fiscal fue trasladado en un helicóptero de la marina a la Rectoría de la Universidad Naval en la Ciudad de México, para su posterior traslado al Reclusorio Sur.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, presumió que el operativo desplegado afuera de su casa tiene como objetivo su detención.

Detalló que el operativo incluye elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y de la Secretaría de Marina (Semar).

Desde las 6:30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata, estoy seguro de que vienen a detenerme”, dijo.

El fiscal Carmona refirió tener dos hipótesis de lo que podría ocurrir.

La línea principal sería un tema político que involucra al gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Por un tema político se me va a privar de la libertad y probablemente de la vida, o de mi familia, todo por proteger a un gobernador que tiene denuncias penales ante el Ministerio Público que yo presido”, expuso.

Carmona se dijo con el temor de ser objeto de tortura para obligarlo a renunciar como fiscal de Morelos, además de afirmar que no ha cometido delito alguno y que si se le acusa de algo sería fabricado.

“Es inverosímil lo que está pasando, seguro me están fabricando alguna cosa”, sentenció.

Recordó que por su cargo cuenta con fuero constitucional, por lo que su aprehensión implicaría un delito grave.

El fiscal de Morelos señaló sentirse acorralado, ante lo cual, reveló presuntas amenazas de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Federal.

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, fui objeto de presiones de su parte, de amenazas de encarcelarme para obligarme a renunciar a al Fiscalía del estado.

También fui amenazado por el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, quien me amenazó incluso con proceder el desafuero del que fui objeto y en contra del cual la Suprema Corte de Justicia me dio la razón, respetando el fuero constitucional.

La exsecretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, en su momento también me presionó; el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar también gestionó mi renuncia a través de presiones. Todos ellos con la amenaza subyacente de encarcelarme.

El gobernador del estado de Morelos, en repetidas ocasiones me amenazó, incluso con atentar contra mi vida y al de mi familia.”

En caso de ser detenido, denunció el fiscal morelense, sería víctima de la oligarquía y dictadura.

Mientras tanto, indicó, promovió un amparo en la Ciudad de México para evitar la irrupción en su casa y su captura, toda vez que los juzgados en Morelos no están en funcionamiento por una presunta amenaza de bomba en el Poder Judicial del Estado, misma que presume, fue fabricada en su contra.

Seguramente han fabricado delitos para encarcelarme, mantenerme en prisión preventiva y sugerirme, obligarme, presionarme, amenazarme, para renunciar a la fiscalía de mi estado”, acusó.

Con información de SUN

Foto: Fiscalía CDMX