El presidente tiene que empezar a respetar y dejar de agredirme: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente López Obrador debe entender que sus declaraciones constituyen violencia política de género

México.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, celebró la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), donde le impuso medidas cautelares contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a sus declaraciones contra la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo y afirmó que, lo que resta hacer para el mandatario federal, es aceptar la determinación y “empezar a respetar y dejar de agredirme”.

Gálvez Ruiz afirmó que el presidente debe entender que sus declaraciones, en estos tiempos, constituyen violencia política de género y ya no están permitidas.

“Creo que el que ya se le señalen las medidas cautelares al presidente pues él tiene que empezar por acatarlas, cuando tenemos un país incendiado, porque no hay Estado de derecho, pues es un nombre que no respeta la ley, cómo le va a exigir a los delincuentes que respeten la ley si él no quiere respetar la ley. Entonces, yo le diría al presidente, la ley es la ley y, aunque le pese, pues la tiene que respetar y tiene que dejar de agredirme porque lo que busca hacer desde la Mañanera es pues tratar de descarrilarme,“, expresó Gálvez.

Gálvez celebró la decisión del INE, y destacó que dicho fallo en la Comisión haya aprobado por votación unánime.

“Eso habla de una unanimidad, me encanta lo que la consejera Zavala dice de que al presidente le tiene que quedar claro que esas manifestaciones, hoy, se llaman violencia política en razón de género y eso ya no es permitido, el decir que yo solo valgo porque nací en un pueblo, que la oligarquía me va a utilizar, que soy la candidata del bloque conservador o que nos quieren vender una farsa de una mujer que vendió gelatinas ha logrado superarse, pues son todas estas actitudes machistas del presidente en contra de una mujer que, por supuesto, no haría en contra de las mujeres de su partido.“, expresó.

La aspirante presidencial detalló que, tal como ha dicho el presidente, hoy en día ya no es válido solo señalarla por cualidades que, expresadas, constituyen violencia política de género y tienen como fin minimizar su carrera política.

“Seguramente vio el evento ayer en Querétaro donde sin ningún acarreado, sin ninguna despensa, pues la gente llegó, había más de 3 mil 500 personas en la Plaza de Armas y eso lo debe tener preocupado, lo tiene desencajado, pero yo voy a seguir haciendo lo mío, que es llegar a las personas y poderles decir que hay otra manera de gobernar sin odio y sin violencia”, apuntó.

Gálvez Ruiz señaló que su carrera política tiene mucho trabajo de por medio y que continuará sus recorridos pues asegura que el presidente López Obrador continuará violentándola pero eso no la va a detener.

“La gente recuerda el buen trabajo y eso es algo que el presidente no va a poder evitar, los caminos, las electrificaciones, el trabajo que se ha hecho en comunidades indígenas la gente lo recuerda. Entonces, yo mejor me voy a ir a recorrer el país, a hablar con las personas y pues dejar de lado al presidente porque creo que él me va a seguir violentando pero lo único que puedo decir es que no me va a doblar”, apuntó.

Reveló que actualmente ya suma más de 400 mil firmas pero pidió a sus simpatizantes que continúen realizando las firmas.

“Llevo cerca de 400 mil firmas, yo le pediría a la gente que siga firmando, es muy importante porque vendrá una elección el próximo 3 de septiembre y tenemos que hacer que la gente tome esta decisión y en este caso ya que los partidos políticos se abrieron, porque si no se hubieran abierto, hubiera sido imposible que yo hubiera o estuviera en este proyecto por parte de los partidos”, dijo.

Finalmente, apuntó que el presidente está preocupado pero que ella seguirá trabajando y pidió que el mandatario acate alas medidas cautelares.

“Todo indica que voy creciendo, de verdad, quien viene y ve la emoción de las personas que hacen filas de dos obras para tomarse una foto conmigo, pues entiende que algo está pasando y por eso el presidente está muy preocupado, pero yo desde aquí voy a seguir trabajando, que vamos a seguir, vamos a ver qué hice mañana el presidente, pero ya tiene que acatar las medidas cautelares”, puntualizó.

Con información de SUN

Foto: EFE