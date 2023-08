Asegura AMLO tener la conciencia tranquila; no teme por represalias 

Desde la conferencia de prensa, La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no temer por su seguridad, «tengo mi conciencia tranquila y no tengo ningún temor porque los adversarios se portan bien, no pasan de los insultos, no hay mayor perversidad. Es una molestia de tipo político e ideológico».

En ese sentido, el ejecutivo estatal señaló que, en muchos de esos casos, los críticos más que empresarios eran traficantes de influencias porque en términos generales los empresarios mantienen negocios prósperos con ganancias razonables.

En este contexto, López Obrador insistió que en términos generales los niveles de ingresos de la población han mejorado, pero especialmente entre los más pobres de la sociedad, por ello, destacó que algo que le genera satisfacción es que su visión de que por el bien de todos primero los pobres, se ha empezado a concretar con el hecho de que este sector ha sido el más beneficiado de las políticas públicas, promovidas por su administración.

Sin embargo, el líder moral de Morena también recordó que sectores como el bancario obtuvo 230 mil millones de pesos de utilidades el año pasado. «pregúntenles a los empresarios de Walmart o Chedraui si les ha ido mal. Insistió en que él está en contra de la riqueza mal habida, no de los negocios que generan empleos. Pero reivindicó su derecho a condenar la corrupción porque esto ha generado mucha desigualdad en México.