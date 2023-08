Nuevos campeones se suman a las finales regionales del Torneo ZOÉ Water

• El torneo organizado por el club Cafetaleros de Chiapas y la empresa ZOÉ Water ya tiene definida la fecha de cierre de la competencia de futbol soccer más grande que se haya realizado en el estado

Cinco equipos más se sumaron a los campeones por regiones del Torneo ZOÉ Water, tras ganar sus respectivas finales en las sedes de Ocosingo, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Villaflores.

En Ocosingo, el equipo Chenter`s Bar logró ser el campeón de la categoría Sub 14 tras vencer en la final por 8-0 a Lobos FC, mientras que en la Sub 16 el título de monarca fue para los Lobos que derrotaron 2-0 a FC Altamirano, mientras que FC Cowboys goléo 12-0 a FC Eterna Juventud, con lo que accesideron a la siguiente fase del Torneo ZOÉ Water.

Los campos de la Asociación Médica en Tapachula vieron coronarse como campeones de la región Soconusco a Felinas de la categoría femenil y a Iguaneros de la Sub 18, quienes derrotaron a Mazatán y al Atlético Tapachula, respectivamente.

En la Fraylesca, las categorías que definieron a sus campeones el pasado fin de semana fueron la Sub 14 y la Sub 18, en donde los ganadores fueron Figuras Chanona y Estudiantes FC, mientras que en San Cristóbal de Las Casas el último equipo que logró el pase a las finales regionales fue Tuzos Pachuca de la Sub 16.

Durante esta semana en la sede de Tuxtla Gutiérres y Tapachula se jugarán semifinales y finales del Torneo ZOÉ Water, a fin de que para el día viernes queden definidos todos los campeones por regiones, pues a partir del sábado 5 de agosto se darán inicio las finales denominadas inter sedes.