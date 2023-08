“Libros de Texto están bien hechos”: SEP

México.- La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, aseguró que los Nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) están bien hechos, pues siguieron un riguroso procedimiento.

El mensaje fue compartido este jueves a través de una publicación de la secretaria en su cuenta oficial de X:

“Lo dijo hoy el presidente @lopezobrador_: Los Nuevos Libros de Texto Gratuitos están bien hechos, siguieron todo un procedimiento y fueron realizados por miles de maestras, maestros y especialistas con alto nivel académico. Responden a la nueva realidad. El propósito es fortalecer la escuela pública y una educación humanista y científica.

Lo anterior, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendiera los nuevos textos durante su conferencia matutina en Palacio Nacional:

“Decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero, sobre todo, participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros. Hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon con esta campaña, no es nada nuevo”.

Los nuevos libros se han visto envueltos en polémica por su contenido, algo que llevó a que la jueza Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, emitiera una suspensión.

Ésta condiciona la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, y exhorta a las autoridades educativas a verificar que los textos concuerden con los planes de estudio.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas