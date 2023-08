Lamenta AMLO ‘rechazo por consigna’ a libros de texto

– Dijo que en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. “Es mucho el conservadurismo de algunos, los obnubila. Ven comunistas por todos lados, así como los ovnis” –

En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la campaña de desprestigio a los nuevos libros de texto gratuitos, como un “rechazo por consigna”, argumentando una carga ideológica comunista.

En ese marco, López Obrador argumentó que en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, “es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas, los obnubila. Entonces ven comunistas por todos lados, así como los ovnis”.

Más adelante, dijo que la gente no tiene nada que temer. “No hay de qué preocuparse, están muy bien hechos los libros, por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestros, fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña. No es nada nuevo”.

El ejecutivo federal explicó que se trató de poner los libros en correspondencia con la nueva realidad, “nos llevó tiempo donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros, desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística, pero va a seguir la polémica y qué bueno, porque va a ayudar muchos al debate y les vamos a ganar”.

Criticó algunas posturas radicales como la del presidente del PAN, Marko Cortés que está llamando a arrancar las hojas cuando “ni siquiera los han visto, es mucho el atraso. Todavía no se lleva a cabo ni creo que los padres de familia. Ni los niños. Imagínense los contenidos de primero o tercer grado, ni modo que se hable como dicen del comunismo. Son exageraciones”.

Siguiendo con el tema, cuestionó las posturas conservadoras que habían prevalecido para destacar la reivindicación que se ha dado en Palacio Nacional de protagonistas de la historia nacional. Mencionó que la sala de prensa se llama Daniel Cabrera, en honor al periodista opositor al porfiriato que editaba El Hijo del Ahuizote.

Mencionó que en la sala están los olvidados. Genaro Vázquez, aquí y Lucio Cabañas, Othon Salazar, Valentín Campa, Elena Garro, Álvarez Garín Raúl y José ́Revueltas. ¿Por qué no? Antes como iban a estar ellos… “Si nos costó trabajo conseguir aquí, en los archivos, retratos, no había ningún retrato de Cuauhtémoc. Ninguno, nada, y esto está construido encima de los sitios arqueológicos de Tenochtitlan No encontramos nada. Un retrato de Zapata, casi nada del presidente Cárdenas”.