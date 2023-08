Familia de teniente Gloria Cházaro exige justicia por su muerte

• La familia de teniente de la Marina, Gloria Cházaro, exigió que la muerte de su familiar sea investigado como feminicidio y no como suicidio

México.- Eduardo Cházaro Berriel exigió una investigación exhaustiva sobre el caso de la muerte de su hermana, la teniente de la Marina, Gloria Cházaro, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso ante las irregularidades en la investigación por parte de las autoridades del estado de Veracruz, donde además, no hay una investigación por la presunta responsabilidad de su pareja, Octavio Capetillo.

“A partir de ese momento (del momento de la muerte de la teniente) ni siquiera hubo más mensajes (por parte de Octavio Capetillo), ni una llamada, no se presentó en el funeral, no se presentó ni en in la iglesia, ni en el cementerio, nada. Quiero reiterar que no lo estoy señalando, queremos una investigación exhaustiva”, indicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

“Es lo que buscamos, que el caso se atraído por la FGR. Nos estamos apoyando por algunas abogados y vamos a solicitar que el caso sea atraído por la FGR”, agregó.

La madrugada del 11 de junio, el hermano de la integrante de la Marina encontró el cuerpo de ella colgado de una escalera de la casa familiar en Fortín de las Flores, municipio del estado de Veracruz, luego de que la teniente había estado en un bar con algunos familiares y con su prometido, con quien se enfrascó en una discusión.

Tras los hechos, el novio, identificado como Octavio Capetillo, salió del lugar y se dirigió a casa de la teniente, quien llegó con sus familiares pasadas las 11 de la noche.

Según la versión del hermano de Gloria, Eduardo, quien permaneció en el bar hasta que cerró para ayudar a su amigo, todos estaban en sus habitaciones y él, al llegar a su casa cerca de la 01:40 h, encontró a su hermana colgada en las escaleras del patio, mientras Octavio había desaparecido.

Hasta ahora, las autoridades estatales han clasificado la muerte de Cházaro como un suicidio, aunque los familiares de la militar niegan esa posibilidad y han denunciado irregularidades en la investigación, en la que piden considerar un presunto feminicidio.

La Embajada Británica en México y el Programa de Becas Chevening del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico exigieron este martes a las autoridades mexicanas esclarecer la muerte de Gloria Cházaro, teniente en la Marina.

Irregularidades en la investigación de la muerte

Eduardo Cházaro no entiende por qué autoridades del municipio de Fortín de las Flores y de la Fiscalía de Veracruz no investigan el caso como feminicidio, si existen las pruebas suficientes para llevar a cabo la indagatorio por este delito

“La fiscal del estado le preguntaron sobre el caso y ella dijo que no había indicios que el caso se investigara como un feminicidio, que desde el inicio se había investigado como suicidio, cosa que nos parece muy extraño porque sí hay indicios para que el caso se investigue como feminicidio”, manifestó.

“El principal indicio es el que rodea a Octavio Capetillo, quien era el prometido de Carito, que estuvieron peleando, que sube a la habitación y ahí encuentran el anillo de compromiso cuando el anillo Carito lo llevba en el dedo, ¿por qué apareció ahí el anillo?. Él (Capetillo) se va de la casa sin decir nada y a partir de ese momento no volvemos a saber nada de él. Ese es el principal indicio para que la investigación se estuviera llevando como feminicidio”, externó.

El hermano de la teniente Gloria Cházaro resaltó el nulo apoyo de las autoridades de Veracruz: “no hemos recibido mucho apoyo ni información. Creo que su trabajo ha sido deficiente porque han estado pasado muchas cosas por alta, había muchas que no habían realizado hasta que se realizó la presión mediática, hasta ese momento se empezaron a mover más. Antes de eso no habían hecho bien su trabajo”.

Por último, el hermano de la integrante de la Semar pidió a la gente que firme la petición para pedir que se haga justicia por Cházaro Berriel

“Quisiera pedirle a la gente que ve el programa para que nos apoye, tenemos una iniciativa en Change.org que se llama “Justicia para Chaz”.

