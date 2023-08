Daniel Sosa responde a disculpas de Richie O’Farrill

México.- Hace un par de días el comediante Richie O’Farrill reaparecía en redes con un video luciendo un temple completamente distinto a como se había estado mostrando, en este video el comediante dio varias declaraciones, pero lo que más destacó fueron las disculpas dirigidas a sus compañeros dentro del mundo del Stand up.

O’Farrill platicó sobre cómo ha sobrellevado su proceso de rehabilitación y aprovecho para poner fin a la polémica desatada emitiendo algunas palabras de arrepentimiento hacía sus ex colegas.

“Perdón por esparcir una cosa que no era más que un chisme, que ocasionó un daño que yo no tenía medido”, externaba Ricardo.

Fue durante el programa ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz en el que el standupero Daniel Sosa fue invitado que reaccionó y respondió a las palabras de O’Farrill siendo el primero en levantar la voz y dando sus declaraciones sobre la polémica.

“Ricardo hoy ya salió del centro de rehabilitación donde estaba. Hablando de compas, es la persona por la cual yo empecé en la comedia”, reconociendo lo importante que fue la figura de O’Farrill en su carrera.

Sosa menciona valorar las palabras de Richie y le reconforta saber que quien alguna vez fue su amigo se encuentre pleno y cada vez más estable, confía que este proceso traerá muchas cosas positivas para O’Farrill.

Sin embargo, no todo fue bien recibido por parte de Sosa, también aprovecho para hacer saber su descontento con las acusaciones de Ricardo.

“Estoy muy enojado porque lo que hizo no se me hizo justo. Me dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante, hoy entiendo de dónde viene, hoy entiendo que no era él, y justo en la disculpa lo dijo”.

El comediante reconoce que en su momento O’Farrill sufrió de un brote psicótico y eso influyo mucho en su comportamiento y trato hacia los demás, pero que eso no justifica el aceptar las falsas acusaciones y la lluvia de comentarios negativos que desembocaron de redes sociales en su contra.

Antes de dar por terminado el programa de Karla Díaz, Sosa vuelve a agradecer las palabras de paz por parte de Richie, pero no asegura que en algún futuro cercano pueda resurgir su amistad.

“Si pueden mandarle amor, mándenselo. Yo la neta si algo le puedo agradecer a la gente que ha estado apoyándome es la atención de echarme la buena vibra porque es difícil cuando de repente llega una lluvia de odio”, sostenía Sosa.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas