No van a detener distribución de Libros de la SEP: Adán

México.- Durante su visita a Chiapas, el aspirante a la coordinación de Defensa de la Transformación, Adán Augusto López Hernández, señaló que ningún juez o magistrado detendrá la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior, después de que Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, diera un plazo de 24 horas a la Secretaría para cumplir la suspensión definitiva que otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

La suspensión condiciona la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, y exhorta a las autoridades educativas a verificar que los textos concuerden con los planes de estudio.

“Ninguna ministra, ningún ministro, ningún juez, ningún magistrado tiene el derecho de intentar detener la distribución de los libros de texto gratuitos”, declaró el tabasqueño este miércoles en sus Asambleas Informativas en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Ocosingo.

López Hernández añadió que “ese no es el México por el que luchamos tanto” y que “ellos”, aliados a los intereses de los que no quieren al pueblo, no quieren al movimiento.

“Intentaron detener el Tren Maya, detener el Aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, en el colmo del absurdo, querían detener jurídicamente los programas sociales”.

Continuó: “aunque les duela, va a haber proyecto educativo y libros de texto gratuitos para siempre. Nadie desde el Poder Judicial tiene derecho de intentar detener hasta la distribución de los libros de texto”, insistió.

“No van a pasar. Les vamos a ganar también, porque esto, defender a la educación pública, que sus hijos vayan a la escuela y tengan derecho a ser bien educados y que no les cueste un peso, eso es parte de lo hermoso que ustedes construyeron junto a Andrés Manuel López Obrador”, concluyó al respecto.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas