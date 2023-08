Legarreta reaparece en Hoy tras muerte de su madre

México.- La conductora Andrea Legarreta reapareció en el programa Hoy luego del fallecimiento de su mamá, Isabel Martínez ocurrido el pasado domingo.

Acompañada de sus compañeros, la conductora habló sobre la perdida que tuvo. Entre lagrimas mencionó que se presentó en el matutino por ella.

“Nunca queremos pasar este momento nadie. Ha sido una ola de amor, somos muy bendecidos de haber tenido esa mamita tan amorosa, querida, dedicada, chistosa, gozosa. Nunca es momento para dejarlos ir, mientras más tiempo pasas con ellos más historias tienes”, mencionó durante su intervención.

Andrea Legarreta compartió que la partida de su mamá fue sorpresiva y que llevaba años con fibromialgia. Adicional a esto mencionó que su muerte se dio el día en el que cumplió 57 años de matrimonio.

“Nunca es momento para dejarlos ir, me siento tan afortunada de haber tenido esa madre y ese padre. Y ella escogió un día muy especial para irse: cuando mis papás cumplieron 57 años de casados”, agregó.

De igual forma agradeció a las personas que han demostrado su cariño vía redes sociales.

“Gracias a todos, a los que conozco y a los que no, por sus muestras de amor, apoyo, por sus lindos mensajes, por su solidaridad”.

En el espacio televisivo aprovechó para recordar algunos momentos que vivió con ella. De igual manera se mostró conmovida pues aún alcanzó a verla en el estreno del musical Vaselina.

“Era muy divertida y hermosa. Hay momentos en los que parece que no pasó nada y de pronto ella era mi copiloto y preguntaba ‘En dónde vamos’ y yo le decía en la casa con barandal verde y se reía. Mi copiloto no me va a responder ya, pero yo sí le voy a hablar todos los días. Estoy aquí por ella. Gracias, mamita hermosa, gracias mi amor por tanto. Gracias a mi papito que él se levantó como todos los días al gimnasio y fue a ver a sus amigos”.

Para concluir, Legarreta mandó un mensaje a su mamá a quien le mencionó que no se rendirá y seguirá haciendo la lucha.

“Voy a seguir con mi vida luchando como tú, como siempre que me aconsejabas que no me rindiera, que me levantara, que podría con todo. Por ti, por mis, hijas, por mi familia, por mis hermanos, vamos a salir adelante”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas