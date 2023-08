Jay de la Cueva confirma su salida de Moderatto

• Jay de la Cueva confirmó su salida de Moderatto para concentrarse en su proyecto solista que incluye su primer álbum en solitario

México.- Jay de la Cueva confirmó su salida del grupo Moderatto debido a su nuevo proyecto como solista, en el cual, indicó, debe comprometerse.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo en un video en redes sociales.

De la Cueva agradeció a sus compañeros de banda así como al público y anunció su nuevo disco como solista acompañado de una nueva banda.

“Principalmente a ti, por tanto amor durante tanto tiempo. Les tendré noticias pronto de lo nuevo “, dijo agradeciendo a los espectadores.

Especificó que los compromisos que Moderatto ya tenía pactados este año se llevarán a cabo como una despedida de los escenarios.

Con información de SUN

Foto: Especial