Pide AMLO voto de confianza a las Madres Buscadoras

– Seguimos ayudando en la búsqueda de desaparecidos. Todos los días estamos trabajando con este propósito, dijo el presidente durante su conferencia mañanera –

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, desde la mañanera de este jueves, a los colectivos de Madres Buscadoras un voto de confianza sobre el proceso que se está llevando a cabo, asegurando total transparencia y compromiso en esta demanda que ninguno otro gobierno atendió.

En el marco de la acostumbrada conferencia, López Obrador ofreció que hablará con plena transparencia sobre este proceso en el que colaboran los gobiernos y fiscalías estatales.

Asimismo, pidió que los familiares ayuden porque se están realizando visitas domiciliarias para corroborar que las personas ya fueron localizadas.

“Afortunadamente, personas que se declararon desaparecidas, se están encontrando en un porcentaje considerable, que vamos a dar a conocer más adelante», agregó.

Durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una primera instancia, si se ha detectado que muchos de ellos que fueron reportados como desaparecidos fueron localizados, “porque no se actualizaban los censos, se empezaron a dar cifras. Nos llamaba la atención que había más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos.

Nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón y lo estaban usando nuestros adversarios”.

Posteriormente, el mandatario federal compartió que muchos de sus adversarios habían explotado esta situación, por lo que pidió que se hiciera una revisión puntual de lo que sucedía, porque estos detractores están al acecho, “son tiempos de zopilotes, independientemente del censo”, seguimos ayudando en la búsqueda de desaparecidos. Todos los días estamos trabajando con este propósito. No voy a especificar sobre el presupuesto que destinamos. Antes no había apoyo, ahora hay presupuesto suficiente, no hay límite para todo lo que se necesite en estos casos. No es la generalidad, pero sí hay quienes abusan de esta situación tan triste y lastimosa”.