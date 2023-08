“Chucky” Lozano llegaría al LAFC de Carlos Vela

• Con la camiseta del Napoli, Lozano disputó 155 partidos en los cuales aportó 30 goles, 17 asistencias y conquistó una Serie A y la Coppa Italia

México.- El futuro de Hirving “Chucky” Lozano es incierto, pues a pesar de que se acaba de consagrar como campeón de la liga italiana con el Napoli, parece que tendría los días contados en el conjunto napolitano.

Según medios italianos, el LAFC de la MLS y actual equipo del mexicano Carlos Vela, ha logrado un preacuerdo con el Napoli para cerrar el fichaje de Lozano, el cual rondaría los 20 millones de euros.

De hecho, en una conferencia de prensa, cuestionaron a Carlos Vela sobre la supuesta llegada de su compatriota a Los Ángeles. “Lo de Chucky, lo dije antes… que decida lo mejor para él, su futuro, familia, su carrera. No sé qué está pasando, pero si LAFC es el lugar para él, si es aquí, bienvenido, aportará mucho, pero no tengo más información», mencionó el ex seleccionado nacional.

Sin embargo, todo podría cambiar siempre y cuando el canterano de Pachuca acepte la renovación de contrato con reducción salarial.

Lo cierto es, que el tiempo de espera se acaba porque el mercado de pases está cerca de llegar a su fin.

Con la camiseta del Napoli, Lozano disputó 155 partidos en los cuales aportó 30 goles, 17 asistencias y conquistó una Serie A y la Coppa Italia.

Si se concreta la llegada del mexicano a la liga estadounidense, estaría renunciando a la élite del fútbol con apenas 28 años de edad, algo que se está volviendo cada vez más normal gracias al crecimiento de la misma MLS y la liga de Arabia Saudita.

