RUMBO POLÍTICO

Víctor Mejía Alejandre

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; VINO VIO Y VENCIÓ

Seguramente con su visita a Chiapas, Adán Augusto López Hernández, fortaleció su espíritu y esto le permite ver un futuro esperanzador, en pos de lograr ser el abanderado de Morena para encabezar la candidatura a la Presidencia de la República y de esa forma, relevar a su paisano y amigo en el cargo político más importante del país; destaca que desde su arribo a la perla del soconusco; las fuerzas vivas de la 4ª.T entiéndase ciudadanos, diputados y presidentes municipales de MORENA y partidos afines recibieron a la corcholata presidencial.

El tabasqueño, se sorprendió en el acto matutino de Tapachula; al ver que se logró reunir a más de 10 mil personas que se congregaron en las instalaciones del palenque; una excelente cifra, que deja ver un amplio poder de convocatoria en la zona costa y soconusco de nuestra entidad: por lo que el aspirante a la presidencia; manifestó sus agradecimientos por el recibimiento tan amistoso y lleno de cariño que lo hacen sentir como en casa; reconociendo que Chiapas es un pueblo cálido alegre y bondadoso.

Durante el acto partidista, al que pomposamente llaman asamblea informativa; Adán Augusto Lópezsostuvo que la pensión universal para los adultos mayores se fortalecerá en 2024 con el incremento de 20 por ciento, llamó a acabar con los rumores que desaparecerá en la recta final del mandato del presidente López Obrador.

La información llegada de Villaflores, deja ver que ayer por la tarde, el número de ciudadanos presentes en el acto donde estuvo presente Adán Augusto López; superó en asistentes al de Tapachula, pero eso se los comentaremos el día de mañana.

Hay que decir que el tabasqueño no dejo de darle su Llegue al poder judicial; ya basta de tanta de tanta injusticia, porque hoy la justicia se vende al mejor postor”, por eso reiteró el llamado a seguir apoyando a la cuarta transformación para que el próximo año promoverá la modificación al poder judicial de la Federación y a la suprema corte de Justicia de la nación. ASÍ LAS COSAS.

ESCANDÓN CADENAS ENTREGA OBRA EN CINTALAPA

El día de ayer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en su diario y continuo caminar; inauguró 1.5 kilómetros del camino Cintalapa-Rafael Cal y Mayor, en el municipio de Cintalapa, refrendando su compromiso con ese municipio y la región Valles Zoque, para seguir construyendo obras carreteras que unan a las comunidades y permitan un traslado más seguro y rápido de las personas y de los productos.

“Estas obras sí vinculan y conectan a los pueblos, pero es más que eso, es la construcción del verdadero espíritu de solidaridad, y vamos a seguir invirtiendo, está pendiente un kilómetro que nos comprometimos y lo vamos a arrancar el próximo año, sepan que cuentan con nosotros, ustedes tienen a sus gobiernos Federal y Estatal, así que amigas y amigos no están solos y vamos a seguir viniendo”.

A la vez que agregó que en esta zona se han construido casi seis kilómetros, además de que se han impulsado acciones y obras en materia de salud, educación y campo, entre otros, como son los apoyos sociales que entrega el Gobierno de México, y que el gobierno estatal contribuye en su dispersión, a fin de que lleguen a todas las comunidades de Chiapas. ASÍ LAS COSAS.

AMLO SIGUE DESTAPANDO CORCHOLATAS

Dice un dicho; piensa mal y acertarás, por eso no hay duda alguna de que el presidente Andrés Manuel López Obrador; tiene intención de dividir a la oposición, para de esa forma asegurar los votos necesarios para adueñarse del congreso de la Unión, para que de esa forma el próximo gobierno federal que seguramente será de Morena, concretar su plan C de lograr las mayorías en las cámaras del Poder Legislativo, para que en septiembre de 2024 puedan sacar adelante las reformas constitucionales que han sido detenidas por la actual legislatura, donde no alcanza la mayoría requerida.

Solo hay que ver que en el bloque opositor del PRI-PAN-PRD casi les tiró línea, no dedazo como en el pasado; cuando nombro en una mañanera a Xóchitl Gálvez como posible candidata y hoy la senadora hidalguense está muy bien posesionada en el hándicap del bloque opositor.

Igualmente, el presidente López Obrador tiro línea al Movimiento Ciudadano, de quiénes serán sus candidatos sabiendo que no tienen la mínima posibilidad de ganar en 2024, pero que, le servirían a los intereses del Presidente para ganar el congreso de la Unión, que es el otro botín importante en las elecciones del 24, a parte de la presidencia. ASÍ LAS COSAS.

CONRADO CIFUENTES UNA CARTA FUERTE PARA HÁNDICAP POR TUXTLA

En el hándicap por Tuxtla Gutiérrez; no puede quedar fuera un personaje como Conrado Cifuentes Astudillo un hombre con madurez política, que será pieza clave para las elecciones del 2024, que lo colocan como es uno de los fuertes aspirantes para la capital Chiapaneca; ya que su papel como dirigente estatal del Partido Chiapas Unido, ha demostrado que tiene la capacidad para llevar al éxito cualquier proyecto.

Conrado Cifuentes Astudillo por decirlo pronto; es un joven político chiapaneco; que representa un buen número de votos, ya que con su trabajo, experiencia y capacidad; sin duda alguna podría lograr dar un buen resultado para el proceso electoral 2024, que sorprendería a muchos que ya se sienten seguros y ya hasta se proclaman triunfadores.

Cifuentes Astudillo, tiene con que salir adelante y lograr buenos resultados en el hándicap tuxtleco; al tiempo. ASÍ LAS COSAS.

DEL COSTAL DE CACHIVACHES

Grupos criminales del crimen organizado, siguen sembrando violencia en Chiapas; ahora fue en el municipio de Reforma donde un comando atacó las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, dejando un saldo de un presunto delincuente muerto, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Los hechos se registraron aproximadamente a las 1:20 horas de este martes, “cuando personas con armas de fuego a bordo de cuatro vehículos realizaron disparos en contra del personal uniformado, que logró repeler la agresión”.

Horas antes los delincuentes presuntos integrantes del cártel de Sinaloa quemaron dos camiones en el municipio de Mazapa de Madero, en la sierra del estado; las unidades fueron atravesadas e incendiadas en el tramo de carretera ubicado entre Motozintla y Frontera Comalapa.