Academia de Hollywood reelige a Janet Yang como presidenta para la temporada 2023-2024

Estados Unidos.- La junta de gobernadores de la Academia de Hollywood reeligió a la productora de cine Janet Yang como presidenta de la institución para la temporada cinematográfica 2023-2024, anunció la entidad organizadora de los Óscar en un comunicado.

Yang, nacida en Nueva York en 1956, cumplirá así su segundo mandato consecutivo de un año e incluso podría volver a postularse en 2024 y 2025 porque los presidentes pueden ejercer hasta cuatro cursos de forma continuada.

La 36 presidenta de la Academia de Hollywood ha sido integrante de la rama de productores desde 2002 y, antes de presidir la organización, ejerció durante cinco años como gobernadora general.

El año pasado ya se convirtió en la cuarta mujer -después de Bette Davis, Fay Kanin y Cheryl Boone Isaacs- y en la segunda persona de color -después de Boone Isaacs- en ocupar el cargo más importante de la Academia de Hollywood.

Asimismo, este martes también se desveló la renovación de la junta directiva de la Academia que, entre otros altos cargos, contará ahora con Bonnie Arnold como presidenta del Comité de Miembros; Howard Berger en el puesto de presidente del Comité del Museo; o Brooke Breton como presidenta del Comité de Educación y Divulgación.

Los miembros de la junta directiva de la Academia pueden desempeñar un máximo de dos mandatos de tres años -consecutivos o no consecutivos- seguidos de un paréntesis de dos años, tras el cual se renueva la elegibilidad por un máximo de dos mandatos adicionales de tres años, hasta un máximo total de doce años.

A lo largo de su trayectoria, Yang consiguió ganar un Emmy por la cinta “Indictment: The Mcmartin Trial”, y ha trabajado en otros títulos como “The Joy Luck Club”, “The People vs. Larry Flynt”, “Zero Effect”, “High Crimes”, “Dark Matter” y “Over the Moon”.

También ha colaborado con la productora Amblin Entertainment, fundada por Steven Spielberg y Kathleen Kennedy, lo que le permitió conocer de cerca la élite de la industria audiovisual estadounidense.

“Me he sentido como una intrusa muchas veces a lo largo de mi vida. (…) Si puedo ayudar a abrir la puerta a otras mujeres y personas de color, estoy encantada”, afirmó Yang este año en la 95 edición de los Óscar.

Conocida como “la madrina de los asiático-estadounidenses” irrumpió en el mundo del espectáculo conectando a actores clave de la industria cinematográfica china con Hollywood.

A raíz del escándalo #OscarsSoWhite, consiguió hacerse con uno de los tres puestos para gobernador general que se abrieron para personas que no fueran blancas y/o no fueran hombres. Así, cuando fue elegida presidenta en agosto de 2022, se erigió en la primera gobernadora general en alcanzar la cúspide de la Academia.

Yang ya evidenció su capacidad de aceptar las críticas y su liderazgo cuando afirmó que la Academia de Hollywood no había dado una “respuesta correcta” ante la “conducta inaceptable” del actor Will Smith al abofetear al cómico Chris Rock durante la 94 entrega de los Óscar.

