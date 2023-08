DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EN EL CONGRESO

Comenzamos… En el Congreso del Estado de Chiapas, con muchas fallas y pocos aciertos, concluyó la primera etapa del periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo. Al dar inicio el segundo periodo de receso del segundo año en la LXVIII Legislatura, dos fracciones parlamentarias ya no están representadas en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ni en la Mesa Directiva. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Chiapas Unido (PCHU), se quedan fuera y sin recibir el recurso extra ni los apoyos especiales, al perder una diputada cada uno únicamente cuentan con un solo legislador y de acuerdo al refranero interior dice claramente que para ser Fracción los partidos deben tener cuando menos dos legisladores, mientras el partido Morena engrosa sus filas con esas dos legisladoras, hoy cuenta con 17 legisladores locales, la mayor fuerza política en esta legislatura. La JUCOPO propiedad de Yamil Melgar Bravo estará conformada por las fracciones de Morena, Partido del Trabajo (PT), Mover a Chiapas (PMCH) y Partido Verde (PVEM). El PRI, Chiapas Unido, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales cuentan con un solo diputado, vergonzoso resulta que estas franquicias carezcan de una verdadera representación en el Poder Legislativo. Comentan que el “experimentado” secretario de Servicios Parlamentarios tuvo que trabajar tiempo extra para poder elaborar el acta de instalación. Por cierto, comentan al interior del Palacio Legislativo que el titular de Servicios Parlamentarios, el también Notario Público, José Luis Ruiz Rodríguez sigue poniendo Kola Loka a su sillón para no ser removido de su cargo. La diputada petista Sonia Catalina Álvarez que aún preside la Mesa Directiva del Congreso estatal, debe informar cuantas iniciativas y asuntos están pendientes, que avance tiene la Agenda Legislativa, pero tal parece que no tiene nada que informar.

Continuamos… La corcholata mayor de Morena, Adán Augusto López Hernández llegará hoy a Chiapas, lo recibirá con todos los honores Roberto “el diablito” Albores Gleason quien es el responsable de coordinar los eventos denominados Asamblea Informativa en la Perla del Soconusco, en la Frailesca y en la región Selva, en Ocosingo. Albores estrenará de esta manera su camisa color guinda, el color de Morena. Adán Augusto tiene muchos simpatizantes en nuestra entidad, habrá grandes concentraciones para escuchar al tabasqueño. Aprovechando el aventón que le da Adán, el ex priista Albores Gleason afirma abiertamente que el próximo año aparecerá en la boleta electoral pero ahora respaldado por Regeneración Nacional. Después del fracaso electoral donde obtuvo muy pocos votos en la pasada contienda para gobernador, para lo único que le alcanzará es para una candidatura a diputado local o si lo ayudan quizás a una Curul en San Lázaro, quizás.

Terminamos… Muy cuestionadas algunas de las integrantes del Colectivo 50+1 porque no son sinceras en sus posicionamientos, nos dicen que ante la demanda que interpuso la esposa del Junior, el actual senador Noe Castañón Ramírez por violencia y que se ventiló en los tribunales, todas han callado. Un caso muy sonado es el del alcalde de Tecpatán, Jorge Guzmán López que agredió verbal y políticamente a una regidora que se tuvo que defender en los órganos electorales, otro caso es del alcalde del Partido Verde por Huehuetán donde el Día del Padre llevo bailarinas teiboleras que se presentaron en el centro de esa ciudad, callaron hasta las propias dirigentes estatales del Partido Verde como Valeria Santiago y Araceli López Trejo, enmudecieron. Sin embargo, el Colectivo 50+1, ha señalado duramente a ediles de municipios pequeños por supuestas agresiones a mujeres, pero a los alcaldes poderosos que agreden a sus colaboradoras, a las síndicos o regidoras o a sus conyugues, callan. Podemos enumerar muchos casos donde se observa que este grupo de mujeres activistas no cumplen con los principios de su agrupación y se prestan abiertamente para intereses políticos pisoteando sus objetivos. Con estas actitudes dejan mucho que desear y debe revisarse si los órganos electorales y de justicia las siguen consintiendo. Algunas integrantes de este grupo que se caracteriza por tener matices políticos nos han dicho que en verdad las utilizan para demostrar fuerza, poder, buscar reflectores y beneficiarse con los apoyos, actitudes cuestionables. Dicen también que algunas de ellas tienen observaciones sobre el manejo de sus cuentas en los cargos que han desempeñado, pero se escudan en este grupo. Así la situación en el Colectivo 50+1. Seguiremos con el tema.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.