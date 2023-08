Muere mamá de Andrea Legarreta; “no esperaba despedirte tan pronto”

• La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, informó por medio de sus redes sociales que su madre, Isabel Martínez, falleció

México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, informó por medio de sus redes sociales que su madre, Isabel Martínez, falleció.

Con una serie de fotografías y un extenso mensaje, la actriz y presentadora de televisión se despidió de su madre. “Mami no esperaba despedirte tan pronto”, señaló en su mensaje.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!!”, se lee en el mensaje.

Legarreta agradeció, además, por el tiempo juntas y aseguró que “seguirá adelante” aún con un dolor tan grande en su corazón.

“Se que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños!! Y eso haré amorcito!! Seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado!! Todos lo haremos por ti amor!! Como quieres vernos!! Cómo me decías siempre TU SIEMPRE PUEDES y eso haremos por ti mi reina!”, destacó.

Con información de SUN

