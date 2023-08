Grupo Salinas acusa “campaña negra” en su contra

México.- Grupo Salinas indicó que no posee ninguna empresa minera ante señalamientos de un medio que afirman lo contrario.

Este 31 de julio, la empresa de Ricardo Salinas Pliego desmintió las notas de Proceso en las cuales señalan que el empresario es accionista de una empresa minera y presuntamente buscaría -a base de amparos- evitar cumplir la ley minera.

Luciano Pascoe Rippey, director general de Estrategia Editorial de Grupos Salinas indicó que dichas notas del mencionado sitio están basadas “sin pruebas fehacientes y conjeturas producto de la imaginación de sus plumas por encargo”.

Además, en el comunicado de la empresa sostiene que Salinas Pliego no es accionista ni indirecta ni directamente con la empresa Cobre de Mayo, como lo han afirmado algunos periodistas de Proceso.

Sobre los supuestos amparos que se hacen mención, Grupo Salinas indicó el señalamiento es “cobarde y descalificación irresponsable” ya que “en un auténtico Estado de Derecho, la aplicación de la ley debe respetarse, no cuestionarse cuando las resoluciones no le parecen no favorecen los interés de sus patrocinadores”.

Sobre los supuestos amparos que se hacen mención, Grupo Salinas indicó el señalamiento es “cobarde y descalificación irresponsable” ya que “en un auténtico Estado de Derecho, la aplicación de la ley debe respetarse, no cuestionarse cuando las resoluciones no le parecen no favorecen los interés de sus patrocinadores”.

Ante dichas publicaciones del medio, la empresa de Ricardo Salinas exigió el derecho de réplica y pidió que se publique su respuesta en la edición impresa y web de Proceso.

“Continuaremos acudiendo a la justicia para exigir la reparación de tantos daños causados por usted y sus pseudoperiodistas”, afirmó Grupo Salinas.

Cabe señalar que en la manera de este 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a Grupo Salinas no se le ha confirmado ninguna concesión para una nueva mina.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas