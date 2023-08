ENSALADA DE GRILLOS

Ciro Castillo

¿FELICIDAD?

Pensaba qué escribir para este inicio de semana, cuando estamos en pleno arranque de las vacaciones del Verano, así como en la llamada Canícula, que es una especie de pausa en la temporada de lluvias que este año comenzaron tarde y vivimos uno de los junios más calurosos de los que se tenga historia.

Me encontré con un reporte del diario El Universal, el cual hace referencia al estudio sobre la felicidad que cada año presenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sí, el mismo organismo al que Andrés Manuel López Obrador ha tundido porque, ha dicho, “callaron como momias” en otros gobiernos y solo “atacan” a los países que no se alinean a sus políticas e ideas.

Se trata del Informe Mundial de la Felicidad, cuyos datos se basan principalmente en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad y la percepción de la corrupción, explica con precisión el periodista Roberto Gutiérrez Alcalá.

Mientras pensaba en que la organización europea Copérnico, advirtió que julio será posiblemente el más caluroso de los julios en la historia mundial, me pregunté: ¿qué es la felicidad?

Claro está que todo depende del cristal con que se mira.

Por ejemplo, dice la nota del periodista a la que hago referencia, para los países occidentales, la acumulación de riqueza es muy importante.

Al contrario, en los países llamados nórdicos (Finlandia, Dinamarca e Islandia) que siempre aparecen en los primeros lugares en estos informes, el tener mucho dinero no es tan atractivo.

Ellos viven bajo la concepción de “tomar lo que necesitan”, sin preocuparse tanto como en nuestra nación mexicana en la acumulación de riqueza que hace que seamos un país grandemente desigual.

En esos lugares la gente considera que, si trabajar cinco días le permite tener un ingreso para vivir cómodamente, el resto del tiempo lo pueden ocupar en hacer cosas que les gustan y estar con la familia. Tal vez eso les provea de felicidad.

¿UN BÚFALO?

¿Pero qué es felicidad? Me volví a preguntar mientras leía la nota de la reportera de Cuarto Poder, Jeny Pascacio, respecto a un muchacho que, al egresar de una preparatoria de Tonalá, Chiapas, recibió como regalo de graduación un búfalo.

Fue la tía, de apellido Ruiz, quien presumió en la red social Facebook que la familia había dado el singular obsequio al muchacho, quien además de volverse viral, se supo, estudiará Veterinaria.

¿En realidad eso es lo que realmente querías el muchacho? ¿En realidad eso le provee de felicidad? ¿Qué es felicidad en nuestros días cuando el dinero no alcanza para comprar lo mínimo y todos tenemos que andarnos cuidando de la delincuencia común y de no quedar en medio de un enfrentamiento entre grupos criminales?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un férreo critico de este tipo e indicadores en los cuales nuestro país aparece en el lugar 36, pues él considera que estas mediciones no toman en cuenta otros aspectos afines al ciudadano común y corriente.

Él, con frecuencia, habla de amor al prójimo y de vivir con lo mínimo; sin embargo, se puede vivir, aunque sea con lo mínimo en una nación en la que van más de 160 mil muertos en lo que va de este sexenio.

¿Tenemos salud, educación, seguridad y capacidad económica para disfrutar de un momento de esparcimiento?

Claro que la felicidad o la idea de la felicidad no es la misma para quien vive en el campo y está preocupado por cultivar sus propios alimentos que para quien vive en la ciudad y, con algo de poder económico piensa en el próximo iPhone que saldrá a la venta o en los tenis de moda.

Boris Marañón Pimentel e Hilda Caballero Aguilar, investigadores del Instituto de Investigaciones Económica de la UNAM, precisan que, el concepto felicidad depende de la cultura, la historia, las relaciones sociales y, sobre todo, la escala de valores de cada lugar.

¿Qué nos hace felices en estos tiempos? ¿Un carro? ¿Un celular? ¿Una botella de vino o una caguama? ¿Tener salud? ¿Reunirse con la familia? Parece tan simple, pero al mismo tiempo qué pregunta tan compleja…

ADEREZOS

-Tremendo espaldarazo el que dio Ricardo Monreal Ávila al presidente de la Jucopo, Eduardo Ramírez Aguilar. Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga afirmó que el senador comiteco va a ser el próximo Gobernador de Chiapas y pareció dejar una advertencia: que no se equivoque Morena…

-También un espaldarazo, aunque no estamos seguros si del mismo tamaño, dio el excandidato a gobernador, José Antonio Aguilar Bodegas al director general del IMSS, Zoé Robledo. Lo definió como un hombre capaz, brillante, inteligente y sensible a los problemas de Chiapas; sin embargo, consideramos que no es la mejor voz para soltar esos halagos. En fin, tiempos electorales…