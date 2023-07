Rutilio Escandón fortalece el bienestar de Las Rosas

– El gobernador inauguró la rehabilitación del Parque Central, entregó patrullas eléctricas y apoyos a pacientes con espectro autista. Dijo que su deseo es mejorar la vida de las personas –

En el municipio de Las Rosas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación del Parque Público Central y encabezó el arranque de la entrega de apoyos a pacientes con trastorno del espectro autista, donde sostuvo que en el Gobierno de la Cuarta Transformación los recursos públicos se cuidan y destinan a impulsar programas y acciones prioritarias que garanticen la atención de las necesidades más sensibles de la población, especialmente de los sectores en condiciones de vulnerabilidad.

“Nuestro deseo es mejorar la calidad de vida de las personas, porque somos un gobierno sensible y humanitario que no los va a dejar solos; tengan la certeza de que seguiremos trabajando junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el auxilio y por el bienestar de los sectores sociales que antes estaban en el abandono y no eran tomados en cuenta. Sigamos juntos, pueblo y gobierno, para transformar a Chiapas”, apuntó.

Tras recorrer e inaugurar la obra de rehabilitación del Parque Público Central, el mandatario señaló que el mejoramiento integral de este espacio público, además de contribuir a la convivencia social pacífica y armoniosa de las familias, y la recuperación del tejido social, permitirá fortalecer el rostro urbano de Las Rosas, favoreciendo las actividades económicas y turísticas en el municipio y toda la región.

En ese marco, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, externó su satisfacción de acompañar al gobernador Rutilio Escandón para llevar progreso y bienestar a los municipios de Chiapas, mediante obras de infraestructura como este parque central, un espacio donde se reúne el pueblo en el sano esparcimiento y que es resultado del trabajo honesto en el ejercicio del recurso público.

Martín Ballinas Ruiz, representante de las y los beneficiarios, subrayó que un parque bonito representa el corazón de cada pueblo, por ello, agradeció esta obra que además de su gran belleza, brinda estructura y seguridad para que la niñez pueda jugar y las personas adultas puedan convivir. “El gobernador está dejando huella en nuestro municipio y en todo el estado”, dijo.

En otro momento, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, agradeció que a través del Ayuntamiento se fortalezcan estas acciones con los servicios que se brindan en la Clínica de Atención al Trastorno del Espectro Autista de Las Rosas, que atiende a 28 niñas y niños, y resaltó que el DIF Chiapas tiene centralizados 846 niñas y niños del estado, y próximamente se contará con instalaciones del Centro Azul que concentrará la parte médica especializada para usuarios de toda la entidad.

En representación de las madres y los padres de pacientes con trastorno del espectro autista, Lucía Espinosa Santiago expresó su gratitud a las autoridades por voltear a ver a las niñas y los niños. “Es muy difícil porque a nuestra sociedad le falta mucha empatía, pero vamos aprendiendo, junto a cada uno de los que han puesto ese granito de arena para que nuestros niños salgan adelante. Gobernador, estamos eternamente agradecidos por todo el apoyo que ha brindado a esta clínica y por estas sillitas sensoriales”.

Cabe destacar que en su visita a este municipio de la Región Meseta Comiteca Tojolabal, Escandón Cadenas también entregó patrullas eléctricas a la Policía Municipal, donde dijo que, gracias al esfuerzo conjunto y a las inversiones en este rubro, se ha dignificado la labor de las y los policías, pues el objetivo es que cuenten con el equipamiento y la tecnología para realizar sus actividades a favor de la paz y la tranquilidad del pueblo. Asimismo, inauguró la Estación del Centro de Carga Eléctrica de las unidades móviles.

Finalmente, el alcalde de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega, reconoció la gestión del gobernador Rutilio Escandón por haber hecho realidad la construcción del parque público, entre otras obras de alto impacto social, al tiempo de externar su compromiso de seguir sumando esfuerzos para generar ahorros y eficientar el presupuesto en obras sustentables y con desarrollo.

Estuvieron presentes: la diputada Yolanda Correa González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado; las diputadas locales María Roselia Jiménez Pérez y Leticia Albores Ruiz; la presidenta del DIF Municipal de Las Rosas, Rocío Robles Gordillo; el alcalde de Venustiano Carranza, José Luis Avendaño Borraz; y el escultor de Raíces de mi Tierra, Cruz Miguel Padilla Ruiz.