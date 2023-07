Ya hay campeones del Torneo ZOÉ Water

• Ellos disputarán las eliminatorias regionales para ganar su pase a la final en el Estadio Víctor Manuel Reyna; este fin de semana, en Tapachula, se jugarán las finales de tres categorías de la rama varonil

San Cristóbal de Las Casas, Motozintla, Bochil, Tonalá, Palenque y Villaflores ya tienen campeones del Torneo ZOÉ Water en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, quienes disputarán en los próximos días las eliminatorias regionales para así ganarse un lugar en las finales que se disputarán en el estadio “Víctor Manuel Reyna”, el próximo 12 de agosto.

De Motozintla los equipos ganadores son San Antonio (Sub 14), Mazapa de Madero (Sub 16), Ardillas (Sub 18) y Sagrevsol (femenil libre); de Bochil las escuadras campeonas fueron Tapilula (Sub 14), Bochil (Sub 16 y Sub 18), Pueblo Nuevo (femenil libre).

En San Cristóbal de Las Casas el pasado fin de semana salieron campeones del Torneo ZOÉ Water Selección Escuelita (Sub 14), Pulguitas del América (Sub 18) y Tsebetik (femenil libre). Por Tonalá ganaron su pase a la siguiente etapa Delfines (Sub 14) y Cefor Tonalá (Sub 18).

El Torneo ZOÉ Water tuvo como campeones en Palenque a Dorados (Sub 14) y a Halcones (Sub 18), mientras que en Villaflores se alzaron el título de monarcas de zona Atlético Pesquero (Sub 16) y Guerreras FC (femenil libre).

En Tapachula este fin de semana se jugarán dos finales en los campos de la Asociación Médica; a las 12:00 hrs se llevará a cabo el duelo entre Felinas vs Iguaneras de Mazatán, quienes definirán a las campeonas de la categoría femenil libre. En tanto, a las 14:00 hrs se medirán Iguaneros de Mazatán vs Atlético Tapachula, en la Sub 18.

El jueves 3 de agosto se reanudarán las finales de la sede de Tapachula, el primer juego pactado es a las 13:00 hrs entre la Escuela HH Huehuetán vs Tuzos Tapachula de la categoría Sub 14, y a las 14:30 hrs se enfrentarán Iguaneros de Mazatán vs Pumas, en la Sub 16.

En Tuxtla Gutiérrez se jugará la Jornada 7 en la cancha “Salvador Cabañas”. El sábado 28 de julio a las 10:00 am se enfrentarán Cefonter vs Atlético Pistimbak, a las 11:30 hrs. Cefonter vs Inter de Milan. El domingo se programaron dos juegos, el Golden United vs Aexa, a las 10:00 am y el Dep. Esperanza vs Liga Yoqui, a las 11: 30 am.