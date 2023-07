Tunden a Fernanda Lira de CRYPTA tras pedir ayuda para su emancipación

México.- Fernanda Lira, cantante y bajista de la banda de Death Metal CRYPTA, fue severamente criticada tras una publicación en Instagram, en la cual solicitó ayuda económica a su fandom con la finalidad de recabar dinero para que se pudiera ir a vivir sola.

Pues aunque trabaja con una de las mayores disqueras a nivel internacional y ha estado de gira por todo el mundo , señaló que sus ingresos preseuntamente no le alcanzan para pagar el alquiler en Brasil, ya que los precios son “ridículamente caros”.

Es por ello que, solicitó ayuda para su emancipación – acceder a un estado de autonomía- la cual tiene pensada realizarla a finales de agosto:

“¡Hola! ¡Necesito un poco de ayuda de todos vosotros!

Estoy pasando por algunos cambios bruscos en mi vida y a finales de agosto me mudaré e iré a vivir por mi cuenta por primera vez en mi vida. No es algo que tuviera planeado, así que literalmente no tengo nada, ¡excepto algunos regalos que me han hecho mis amigos íntimos!

El alquiler en Brasil es ridículamente caro, las casas amuebladas son otro nivel de locura financiera allí, así que comprar todo desde cero es la única opción y adivina qué; los precios de las cosas básicas del hogar como la estufa y la nevera son una locura.

Por todo ello, ¡necesitaré vuestra ayuda! Cualquier dinero extra será bienvenido para ayudarme a pagar todo eso”, se leía en su publicación que ya fue eliminada.

Por lo anterior, dejó entrever que recurrió a dicha petición también ya que , ella en su momento a ayudado a otras personas cuando lo han necesitado, en tanto que, tras verse en la necesidad ahora pide ayuda en esta ocasión:

“Ya sabes cuántas veces he recaudado fondos aquí para otras personas necesitadas en mi país, pero ahora es mi turno y pensé que no te importaría echarme una mano en esto.

No te preocupes, ¡todo está súper bien! ¡Es solo que algunos regalos para el nuevo hogar van a ser una inmensa ayuda en este momento!”, finalizó

Tras ello, la cantante fue criticada pues internautas señalaron que que ha hecho con el dinero que ha recibido:

“Tanto trabajo , gira y conciertos y no queda nada ? Está perdiendo su tiempo”.

“La de chambear no te la sabes”

“Mejor realiza el cover de “no voy a trabaja”.

“Que dirán las bandas realmente emergentes q no tienen sello disquero patrocinios etc como lo tienen las sobrevaloradas de #kripta ,el metal no da dinero pero si algo de fama, la misma q aprovecha UD para pedir dinero ,a trabajar garota”.

Al respecto, Fernanda se pronunció al respecto en Facebook en donde comentó:

“Aclaremos algunas cosas:

Sí, tengo mil planes para los próximos meses: sortear mi viejo bajo, abrir por fin mi patreon, seré constante con mis trabajos paralelos cuando vuelva de la gira, porque sé que INCLUSO TRABAJANDO con la banda y otras cosas, la lucha durará un tiempo.

Sin embargo, ¡estas cosas tardarán en salir del papel y ponerse en práctica! Como dije, pasé por un cambio abrupto y ahora tengo prisa por conseguir lo básico para poder moverme – y no pensé que sería un problema pedir ayuda, pero aparentemente para la mayoría de la gente, pedir ayuda con lo que sea, es una vergüenza.

He visto a varios amigos en esta situación, he ayudado a varios y nunca he visto ningún problema, pero entiendo que no todo el mundo lo vea así”.

