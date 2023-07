DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

LOS DEMONIOS DE ADÁN

Comenzamos… Se apareció Roberto “el diablito” Albores Gleason en la 4T. Después de renunciar al partido tricolor ya se acomodó en la primera línea del equipo de la corcholata mayor, Adán Augusto López Hernández. Esto no es casual, es producto de una negociación del experimentado político don Roberto Albores Guillén, que desde su casa será uno de los principales operadores del exsecretario de Gobernación, eso es obvio, el diablito no tiene la experiencia de su padre. El Cónsul de Orlando también ha colocado a su gente en el equipo del tabasqueño, pero esos hacen talacha, no son operadores como el comiteco. Los Albores llegan a fortalecer al equipo de Adán Augusto, cambiará la situación radicalmente para posicionarlo, elevar sus bonos. Roberto Albores es un estratega y ya entendió hacia dónde camina Adán. El tabasqueño va en busca de la dirigencia nacional de Morena, es el líder que necesitan, Mario Delgado no ha demostrado tener la fuerza para manejar el partido que está en el poder, en estos momentos el verdadero líder de Morena es Andrés Manuel López Obrador y para que exista continuidad en la 4-T, urge un dirigente que garantice la continuación del proyecto Lopezobradorista desde las entrañas de ese partido. Adán Augusto se enfila a encabezar la dirigencia nacional de Morena, tiene fuerza y el respaldo del señor palacio. Tiempo al tiempo.

Continuamos… Rebasando a los coordinadores que son responsables de impulsar a las corcholatas y que se han dedicado únicamente a promover su imagen personal, ha surgido un numeroso grupo de mujeres chiapanecas que se han organizado para apoyar a los aspirantes morenistas. La dirigente de AVA (Asociación Civil Abrazando Valores), de la Barra de Abogadas del Estado de Chiapas y Estados Circunvecinos (BAACH), Eleaneth García de los Santos ha logrado conjuntar a muchas mujeres y hombres que simpatizan con el proyecto que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, en una organización ciudadana: “Marcelas con Marcelo”. Esta organización que se formó en Chiapas ha logrado, en poco tiempo, tomar fuerza a nivel nacional y siguen sumando. Eleaneth García de los Santos ha declarado que tienen absoluta confianza de que con Marcelo Ebrard habrá un verdadero cambio social, pero lo más importante es impulsar la implementación de programas de seguridad y prevención en pro de las mujeres que ha presentado el excanciller. Lo que destaca es que no solamente están trabajando para apoyar a Marcelo, sino que han elaborado propuestas que presentarán para implementar programas de desarrollo, capacitación, donde sean tomadas en cuenta las mujeres de todas las edades, de todos los sectores sociales, de todos los rincones de México. Eleaneth se caracteriza por ser una mujer de valores, que conjuntamente con otras mujeres que tienen la misma ideología, los mismos objetivos, mantienen una lucha diaria para defender a las mujeres que son violentadas o que tienen necesidad de algún apoyo, principalmente las que son jefas de familia. “Marcelas con Marcelo” marca la diferencia entre otras organizaciones, está integrado por mujeres de la sociedad civil que alzan la voz para ser escuchadas, exigen cambios, respeto, juntas son tropa.

Seguimos… El controversial secretario de Salud de Chiapas, hoy conocido popularmente como DoctorPepe Cruz, sabe de qué banderas asirse para quedar bien parado como integrante de la Cuarta Transformación y asegurar que la entidad vive una auténtica metamorfosis en materia de salud. Dos de esas banderas son las finanzas sanas de la dependencia a su cargo y el abasto de medicamentos. No se puede ocultar lo que se está haciendo en infraestructura con las mentadas reconversiones de las unidades de salud, y para eso se necesitan recursos, porque además de la fachada física también se invierte en equipos. Antes sólo se les daba un mantenimiento o rehabilitación light, como para justificar el gran gasto, pero ahora sí se ve realmente la inversión. De hecho, de ese mismo buen manejo del presupuesto salió para construir lo que es el almacén de medicamentos más grande del país, y eso no sólo se dice aquí, así lo reconocieron autoridades de salud a nivel federal. Este gran almacén ha garantizado el abasto suficiente y necesario en centros de salud y hospitales, y por consiguiente que los pacientes tengan, ahora sí, su receta surtida.

Terminamos… Las autoridades electorales pusieron de rodillas al alcalde de Tecpatán, Jorge Guzmán López. A través de un documento pidió disculpas públicas por casos de violencia política en razón de género en contra de la regidora Dinora Matuz Gómez. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de la regidora esta sentencia que ordenaba al presidente municipal de ese municipio a ofrecer una disculpa pública después de haber ofendido en varias ocasiones y mantener marginada en las sesiones de cabildo a Dinora Matuz. Jorge Guzmán López lo describen en toda esa región de ser un tipo violento, que controla pandillas y encabeza el famoso y temible clan de “Los Guzmán”, que se ha apoderado de ese lugar desde hace más de una década y dicen que ya presume que su hijo Jorge Guzmán Arvizu será el próximo alcalde. Recordemos que Patricia Haydeé, su hija, fue alcaldesa de Tecpatán en el trienio anterior. La herencia maldita de la cofradía de “Los Guzmán”.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.