Reportan baja ocupación hotelera en San Cristóbal

La presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal, Guadalupe Moguel Gómez, informó que la actual temporada vacacional tiene una ocupación del 30 por ciento en la ciudad, aunque esperan que mejore en las próximas semanas debido a que muchas reservaciones han sido modificadas y reprogramadas en lugar de canceladas.

Moguel Gómez explicó que algunas reservaciones han experimentado cambios de fechas en lugar de cancelaciones, lo que ha afectado la ocupación hotelera. Además, mencionó que los bloqueos carreteros en zonas como Ocosingo, la autopista y Teopisca también han impactado negativamente al turismo, ya que los visitantes no solo se dirigen a San Cristóbal, sino también a otras atracciones cercanas como Palenque y El Chiflón.

La inseguridad en las carreteras también contribuye a la baja afluencia de turistas durante esta temporada vacacional. Asimismo, Moguel Gómez expresó su preocupación por la competencia desleal en el sector hotelero, ya que algunos establecimientos no cumplen con sus obligaciones fiscales y no están en regla, lo que afecta a los hoteles legalmente establecidos y que cumplen con sus responsabilidades.

La ciudad cuenta con alrededor de mil 500 habitaciones hoteleras, tanto afiliadas como no afiliadas a la Asociación de Hoteles de San Cristóbal. La presidenta enfatizó la necesidad de regularizar a aquellos negocios que no pagan impuestos y no cumplen con sus obligaciones, para asegurar una competencia justa y garantizar el desarrollo del ramo hotelero en la ciudad. (Fuente: Óscar Gómez. Foto: Óscar Gómez)