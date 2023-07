Si mesa directiva queda para AN, Creel dejará diputación

México.- El diputado Santiago Creel (PAN) dijo que si le dan seguridades de que la vicepresidenta de la mesa directiva por Acción Nacional asume la presidencia que él actualmente ostenta, incluso pide licencia como diputado.

“Yo estoy cumpliendo mis funciones, tengo ese deber, esa obligación ante las y los mexicanos, soy un representante popular y, por supuesto, que si quieren buscar por la vía de los votos destituirme (como presidente de la mesa directiva), adelante, si lo quieren hacer por la vía del acuerdo político y queda la vicepresidenta del PAN, y me dan seguridades de ello, con mucho gusto, les digo, no solamente a la Presidencia, pido licencia para la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Dijo que lo único que tienen que hacer quienes están interesados en que deje la presidencia de la Cámara baja es buscarlo “en vez de hacer estas tonterías ante la Fiscalía y estos ridículos ante la Contraloría de la Cámara” de estarlo denunciando.

“Yo creo que en diez minutos si me dicen que sí, no me tardo más de diez minutos en hacer, la puedo hacer inclusive a mano, la firmo y la presento inmediatamente ante la Comisión Permanente, punto”, retó Creel.

Enfatizó que de su parte no habría discusión, pues lo único que sí quiere es que hasta el último día que le toque el PAN la presidencia de la Cámara de Diputados, la tenga.

La razón, abundó, es que se estaría asegurado que todas las acciones que emprendió como presidente queden firmes, como son su combate a la militarización, a los ataques al INE, a la reforma eléctrica, lo que se está haciendo con el Inai “y combatir todas las fallas de procedimiento que hubo en esa semana negra legislativa, desde quitarle fondos al turismo, desde eliminando al Conacyt o la Financiera Rural, que todo eso está en este momento en manos de la Suprema Corte de Justicia, y el responsable soy yo, el presidente de la Cámara de Diputados, ahí es donde está el tema”.

En cambio, mencionó que si el Instituto Nacional Electoral (INE) lo obliga a pedir licencia, entonces los haría inmediatamente.

Creel dijo que a diferencia de López Obrador, la ley es la ley, aunque aclaró que el comité técnico que está normando Acción Nacional no lo solicita.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas