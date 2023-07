La jauría de los lambiscones

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

LA SECTA DE LÓPEZ OBRADOR

Nunca de los jamases, en México se había instaurado un gobierno manejado como secta y por un “Pastor” que dicta como dictador lo que deben hacer e inclusive decir sus “jaurías de lambiscones” a los que no les importa perder su prestigio –si alguna vez lo tuvieron—con tal de agradar al “Mesías”, detentar un poquito del poder y de ser posible enriquecerse desde un cargo de la administración pública o de elección popular con sobre giro de corrupción.

Dos cosas hay que reconocer: 1.- el liderazgo del Prejimiente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y 2.- el control que ha mantenido de sus feligreses, chairos y defensores oficiosos durante cinco años de administración, a pesar del fracaso de su gobierno y la “cuarta transformación”. Pero no se debe excluir del comentario, la ambición de quienes rodean al “Jefe de Jefes” que se han convertido en la “jauría de lambiscones y zalameros”, a quienes no les importa perder la dignidad y mucho menos su prestigio que le antecedieron en otros tiempos y batallas. Ahí está el ejemplo de PABLO GÓMEZ titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ex personaje del capítulo histórico del movimiento estudiantil de 1968, quien ya perdió inclusive la vergüenza.

Podemos hacer una lista interminable de “funcionarios inútiles funcionales” que solo sirven de tapete y banquito al Prejimiente LÓPEZ OBRADOR o los que repiten al pie de la letra, las mismas frases, farsas y estupideces que el “Presbítero” emite en sus conferencias mañaneras como sucede con el “Muñeco del Ventrílocuo Ojón”, MARIO DELGADO CARRILLO o las “Corcholatas con disco rayado”: CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la que imita hasta la voz y la mímica del “Patrón de la Hacienda”; ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, remedando a su paisano hasta con las mismas peladeces y pausas y el payaso del circo, MARCELO EBRARD CASAUBON, que no se quiere parecer pero es muy parecido al que comanda la jauría.

También es cierto, que al “Rey Olmeca” se le agotaron sus palabrerías y discursos de groserías, intimidaciones, falsas denuncias por las que ha perdido el respeto de los mexicanos; igual como se le ha reducido su “ejércitos de aplaudidores”. Aunque, LÓPEZ OBRADOR todavía cuenta con un buen número de “queda-bien” o aquellos “acomedidos inútiles” que responden a las “insinuaciones” del “Jefe Palaciego”; los que están dispuestos inclusive a enfrentar con insultos, golpes y hasta actos funestos a los “molinos de viento”, que no enemigos, inventados desde Palacio Nacional.

LÓPEZ OBRADOR “es el sol; todos giran alrededor de él” y “nadie puede ser alguien” porque lo excluye de las ínsulas del poder como le sucedió a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, ROSARIO ROBLES BERLANGA, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, EFIGENIA MARTÍNEZ y un caudal de los ahora excolaboradores a los que, por su naturaleza misma, “El Virrey” los traicionó. Don ANDRÉS MANUEL es el protector de entes corruptos como: MANUEL VELASCO COELLO, MANUEL BARTLETT DÍAZ, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA; “El Señor de las Ligas”, RENÉ JUBENAL BEJARANO MARTÍNEZ y todos aquellos recaudadores de fondos para el “movimiento” llamado MORENA que fueron sorprendidos en el momento de sus actos de corrupción, como sus hermanos, PÍO LORENZO y MARTÍN LÓPEZ OBRADOR, por decir los menos.

Ahí pueden ver también al “clan de los funcionarios floreros” que no tienen ni voz ni voto en este gobierno. Como el secretario de Salud JORGE ALCOCER VARELA; la secretaria de Gobernación, MARÍA LUISA ALCALDE LUJAN; el secretario de Hacienda, ROGELIO RAMÍREZ DE LA O. y la secretaria de Seguridad Pública, ROSA ISELA RODRÍGUEZ, por solo mencionar algunos como ejemplo.

Queda la duda si es verdad que los 60 puntos de popularidad de que goza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es real, porque está más cerca de la soledad que de seguir ejerciendo el poder omnímodo y omnipresente que de manera autoritaria y de dictador inquisidor ha hecho del ejercicio constitucional, una empresa personal, familiar y de castas de corruptos.

Tengo la percepción de que a LÓPEZ OBRADOR no lo quieren como él presume. A quién quieren es al presidente, al poder que cuando no lo tenga, va a saber quiénes fueron sus amigos y quienes los “lambiscones” y “queda-bien” que solo le dan por su lado para obtener prebendas como un cargo en la administración pública, una candidatura y la oportunidad de saquear las arcas del presupuesto federal. Falta poco para saberlo de cierto…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…