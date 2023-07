Trabajadores denuncian despidos injustificados en ayuntamiento de Cacahoatán

• Trabajadores de Cacahoatán denuncian que fueron despedidos injustificadamente por el alcalde Rafael Inchong Juan

Los ex trabajadores del Ayuntamiento, ubicado en el estado de Chiapas, afirman que fueron despedidos de manera injustificada y que, a pesar de haber solicitado una audiencia con el alcalde para aclarar los motivos, este no les ha atendido.

De los despedidos, 16 son mujeres y nueve son hombres, quienes solo recibieron una notificación de su baja sin que se les indicara el motivo. Al menos dos mujeres planean presentar una denuncia por acoso laboral en contra del alcalde.

«Hemos sufrido mucha violencia del presidente municipal, no se ha tratado muy mal no se ha tratado como objetos como si fuéramos de su propiedad, en mi caso recibí mucha violencia en la cual me reclamaba por pequeñeces y me gritaba tanto que si yo le daba ‘Like’ a alguien de mis amigos o conocidos me lo prohibía porque decía que era su enemigo», afirma Mirian Rosibel, una de las trabajadoras despedidas.

Ante esta situación, han presentado una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, solicitando una investigación sobre lo que consideran un despido injustificado por parte del alcalde.

Por su parte, la administración municipal ha señalado que los despidos se deben principalmente a la falta de recursos económicos y a la presencia de personas conocidas como «aviadores», que cobraban sin trabajar. Indicaron que no permitirán la existencia de este tipo de personas.

«Se les explicó que por falta de recursos se les iba a dejar de baja, lo de los aviadores es problema de tesorería, ustedes hagan lo que correspondan», expresó un consejero jurídico llamado José.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cacahoatán no ha emitido ningún comunicado respecto al despido de estos 25 trabajadores, ni ha indicado si planea recontratarlos en el futuro.

Con información de Milenio

Foto: MSN